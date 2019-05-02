Fim das peneiras para atletas dos times da Taça das Comunidades

Fim do primeiro tempo. No último sábado (27), encerrou-se a fase de peneiras da Taça EDP das Comunidades. As partidas foram entre equipes de Vila Velha, Guarapari e Cariacica. Nesta etapa, as 40 comunidades selecionadas avaliaram os atletas para a montagem dos times, cada um deles com 22 jovens que irão representar os respectivos bairros na competição.

A peneira foi realizada no último sábado e definiu os 22 atletas que cada equipe selecionada poderá inscrever na Taça das Comunidades Crédito: William Rodrigues/Divulgação

Pela manhã, os jogos foram nos campos de Santa Rita, com as comunidades de Ataíde, São Torquato, Ilha das Flores, Paul, Santa Rita e Jaburuna, e da Barra do Jucu, com Barramares, Normília da Cunha, Barra do Jucu e Muquiçaba.

No Campo do Barrense, a recepção foi com muita música, futebol e café da manhã. “É fundamental esse trabalho das peneiras porque você vê uma juventude reunida, a integração com as comunidades vizinhas, para nós que estamos em uma área de grande vulnerabilidade social isso é muito importante”, afirma Ulisses dos Santos, líder comunitário da Barra do Jucu.

Wadsson Gabriel tem 16 anos e foi campeão estadual sub-15 pela Desportiva. Ele joga como atacante e meia do time da Barra. “Foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a treinar os 5 anos. Conheci uma pessoa que me ajudou com os treinamentos e me colocou na desportiva. Desde então venho jogando, seguindo meu sonho de ser jogador”, diz.

Em Cariacica, durante a tarde, as partidas foram no campo de Nova Rosa da Penha, com as comunidades de Jardim Botânico, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha, Padre Gabriel, São João Batista, Porto de Santana e Santa Terezinha.

Para o técnico de Nova Brasília, Arthur Francisco, o evento é uma oportunidade para todos os jovens que querem mostrar o seu melhor. “Ser campeão nos traria maior reconhecimento, além da chance de mudar de vida”.

Continuidade

A próxima etapa será o Sorteio das Chaves, no dia 06 de maio com os grupos que irão se enfrentar na 1ª fase. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião), feita de forma gratuita para as comunidades participantes. O campeonato tem início no dia 19 de maio.