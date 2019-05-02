Fim das peneiras para atletas dos times da Taça das Comunidades

Fim do primeiro tempo. No último sábado (27), encerrou-se a fase de peneiras da Taça EDP das Comunidades. As partidas foram entre equipes de Vila Velha, Guarapari e Cariacica. Nesta etapa, as 40 comunidades selecionadas avaliaram os atletas para a montagem dos times, cada um deles com 22 jovens que irão representar os respectivos bairros na competição.
Pela manhã, os jogos foram nos campos de Santa Rita, com as comunidades de Ataíde, São Torquato, Ilha das Flores, Paul, Santa Rita e Jaburuna, e da Barra do Jucu, com Barramares, Normília da Cunha, Barra do Jucu e Muquiçaba.
No Campo do Barrense, a recepção foi com muita música, futebol e café da manhã. “É fundamental esse trabalho das peneiras porque você vê uma juventude reunida, a integração com as comunidades vizinhas, para nós que estamos em uma área de grande vulnerabilidade social isso é muito importante”, afirma Ulisses dos Santos, líder comunitário da Barra do Jucu.
Wadsson Gabriel tem 16 anos e foi campeão estadual sub-15 pela Desportiva. Ele joga como atacante e meia do time da Barra. “Foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a treinar os 5 anos. Conheci uma pessoa que me ajudou com os treinamentos e me colocou na desportiva. Desde então venho jogando, seguindo meu sonho de ser jogador”, diz.
Em Cariacica, durante a tarde, as partidas foram no campo de Nova Rosa da Penha, com as comunidades de Jardim Botânico, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha, Padre Gabriel, São João Batista, Porto de Santana e Santa Terezinha.
Para o técnico de Nova Brasília, Arthur Francisco, o evento é uma oportunidade para todos os jovens que querem mostrar o seu melhor. “Ser campeão nos traria maior reconhecimento, além da chance de mudar de vida”.
Continuidade
A próxima etapa será o Sorteio das Chaves, no dia 06 de maio com os grupos que irão se enfrentar na 1ª fase. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião), feita de forma gratuita para as comunidades participantes. O campeonato tem início no dia 19 de maio.
A Taça EDP das Comunidades é uma realização da Central das Comunidades (CDC), em parceria com a EDP e a Rede Gazeta. “O evento promove a valorização do esporte e proporciona estarmos mais próximos das comunidades, levando mais informação, esclarecendo dúvidas, alertando para os riscos da rede elétrica e, sobretudo, mobilizando jovens para uma competição saudável. Temos certeza que os 40 times escolhidos farão um lindo espetáculo em campo”, diz João Brito Martins, diretor da EDP no Espírito Santo.