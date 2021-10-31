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Fim da novela! Corinthians anuncia renovação do contrato de Gabriel Pereira até dezembro de 2024

Depois de correr risco de perder o jogador, clube entra em acordo com o meio-campista após reunião com empresário do atleta e confirma oficialmente o novo vínculo firmado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 16:27

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 16:27

Crédito: Ag. Corinthians
A novela envolvendo a renovação do contrato de Gabriel Pereira com o Corinthians chegou finalmente ao fim. O clube anunciou nesta tarde de domingo, por meio de nota oficial, o acerto de novo vínculo com o jogador, que assinou compromisso para defender o Alvinegro até dezembro de 2024.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
A renovação, ocorrida depois de um longo impasse e após o Timão correr o risco de perder o meio-campista, foi comemorada pelo atleta, que anteriormente tinha contrato com o clube somente até março de 2022.
- Estou muito feliz pelo acerto. A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube - afirmou Gabriel Pereira, por meio da nota oficial divulgada pelo Corinthians em seu site, na qual o atleta aparece sorrindo em uma foto ao lado do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, e do diretor de futebol Roberto de Andrade.Ao anunciar oficialmente a renovação, o Corinthians lembrou que o meio-campista foi formado nas categorias de base do Timão e está no clube desde 2018, quando fazia parte da categoria sub-17. Em seguida, a joia da base alvinegra já subiu para o sub-20 em 2019 e hoje figura entre os atuais titulares do time profissional comandado pelo técnico Sylvinho.
- Em 2020, foi um dos pilares do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, pouco depois, foi alçado ao elenco principal. Desde então, atuou em 32 partidas e marcou dois gols - ressaltou o Timão ao lembrar da trajetória do atleta, que vem se firmando como um dos principais destaques da equipe.
FIM DA NOVELA
A longa novela da renovação de Gabriel Pereira com o Corinthians havia tido um último capítulo revelado na última sexta-feira, quando o empresário do jovem, Ivan Rocha, concedeu entrevista para o programa "Baita Amigos", do Bandsports, e revelou ter se reunido com a diretoria do clube e avançado nas tratativas pela prorrogação do contrato que termina em breve.
Pelo fato de que o contrato que tinha com o Corinthians só iria até 31 de março de 2022, Gabriel Pereira já poderia assinar com outro clube. Porém, Ivan Rocha negou que já estivesse negociando em outras frentes e ressaltou a vontade do jogador de seguir vestindo a camisa alvinegra, o que agora se confirmou.
- Ninguém vai ser maior do que o Corinthians. O Corinthians é muito grande. É evidente que o Gabriel despertou muito interesse em clubes do Brasil e do exterior, mas eu sempre fui parceiro do Corinthians e nunca abri negociação com ninguém. A vontade dele sempre foi jogar no Corinthians e nós estamos tentando construir uma situação de renovação - disse o empresário naquela ocasião, antes de completar em seguida:
- O que eu posso falar para o torcedor corintiano: estamos fazendo de tudo para que ele jogue. Ele é corintiano. O Corinthians precisa entender que nós queremos que ele fique. O Corinthians precisa entender que precisa valorizar o menino. Eu acho que a gente teve um avanço muito grande hoje.
Outro assunto abordado nos últimos dias foi o possível afastamento de Gabriel Pereira enquanto a negociação entre as partes estava emperrada. Ivan Rocha não desmentiu a informação e confirmou que algo do tipo foi discutido na reunião, mas o empresário declarou então que considerava injusto que uma medida desse tipo viesse a ser tomada contra o jovem.
- Essa situação de ou renova ou não joga é injusta com o Gabriel. Foi colocado, sim. Fizemos de uma maneira amistosa que nós queremos e temos interesse que ele fique no Corinthians. É uma negociação que começou hoje. Precisamos alinhar todas as arestas - esclareceu.
O agente havia revelado que tinha o interesse de acertar um contrato de três anos para Gabriel Pereira, o que de fato acabou acontecendo com o atleta, que entrou em acordo para defender o Alvinegro até o final de 2024.
- A nossa ideia é um contrato de três anos. Tem que alinhar multa rescisória, parceiros no negócio. Não dá para ser 100% bom para todo mundo, alguém tem que ceder. Tem clube querendo que eu jogue tudo para o alto e faça sacanagem com o Corinthians e não quero fazer isso - disse Ivan Rocha naquela ocasião, antes de conseguir selar o compromisso com o clube.

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