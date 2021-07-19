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futebol

Fim da linha: Vasco demite o técnico Marcelo Cabo

Técnico vinha sendo questionado após o início irregular da equipe na Série B. O time ainda não entrou no G4 da competição...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:27
Crédito: Marcelo Cabo ficou no comando do Vasco por cerca de cinco meses (Rafael Ribeiro/Vasco
Acabou. O Vasco demitiu, nesta segunda-feira, o técnico Marcelo Cabo. O treinador vinha sendo questionado, principalmente na torcida, pelas atuações e resultados da equipe cruz-maltina na Série B. O time empatou com o Náutico, em casa, no último domingo, e ainda não conseguiu entrar no G4 da Série B. Confira a nota publicada pelo clube."O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Marcelo Cabo. O técnico foi comunicado de sua dispensa na tarde desta segunda-feira (19/07) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina.
Deixam também o Clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert. Os próximos treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente.
O Vasco da Gama agradece Marcelo Cabo por toda sua dedicação ao longo dos meses que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Vasco. Foram momentos de dedicação integral para o sucesso do projeto, junto à sua equipe e o departamento de futebol. Marcelo contribuiu positivamente para a montagem do elenco para esta temporada, trabalhou em alinhamento com o departamento de futebol de base, contribuindo para o desenvolvimento de jovens atletas cruzmaltinos, e foi figura importante para a manutenção do excelente ambiente de convívio no Centro de Treinamento do Vasco, na Cidade de Deus.
Em uma temporada onde o Clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança.
O Vasco da Gama deseja sinceramente todo sucesso ao treinador e seus assistentes na sequência de suas trajetórias."

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