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futebol

Fim da linha: Bruno César e Vasco acertam rescisão contratual

Meia está emprestado ao Penafiel, da segunda divisão de Portugal, mas tinha vínculo com o Cruz-Maltino até maio do ano que vem. Ele pode ficar no país lusitano...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:32
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Está chegando oficialmente ao fim a passagem de Bruno César pelo Vasco. Atualmente emprestado ao Penafiel, da segunda divisão portuguesa, o meia chegou a acordo e terá o contrato rescindido com o Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Fábio Azevedo e confirmada pela reportagem do LANCE!.O contrato de Bruno com o Vasco ia até maio do ano que vem. Contratado como o grande nome para a temporada 2019, ele nunca conseguiu uma sequência de jogos. Desde outubro do ano passado na equipe lusitana, é possível que ele continue por lá após o distrato com a equipe carioca.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No Vasco, ele chegou a ser afastado junto a outros jogadores e recuperou espaço no elenco. Todavia, nunca satisfez nem a torcida nem departamentos de futebol de duas diretorias de que ele entregava em campo proporcionalmente ao que recebia: um dos maiores salários do clube.
Foram 41 jogos pelo Cruz-Maltino e quatro gols. No Penafiel já são cinco em 26 partidas.

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