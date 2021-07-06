Fim da linha: Bruno César e Vasco acertam rescisão contratual

Está chegando oficialmente ao fim a passagem de Bruno César pelo Vasco. Atualmente emprestado ao Penafiel, da segunda divisão portuguesa, o meia chegou a acordo e terá o contrato rescindido com o Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Fábio Azevedo e confirmada pela reportagem do LANCE!.O contrato de Bruno com o Vasco ia até maio do ano que vem. Contratado como o grande nome para a temporada 2019, ele nunca conseguiu uma sequência de jogos. Desde outubro do ano passado na equipe lusitana, é possível que ele continue por lá após o distrato com a equipe carioca.