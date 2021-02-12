Fim da linha: Botafogo tem acordo para rescindir contrato de Cícero

O elenco do Botafogo terá uma baixa para a próxima temporada, quando a equipe estará na segunda divisão. O clube de General Severiano chegou a um acordo para rescindir o contrato de Cícero de forma amigável, como informou primeiramente o "Ge" e o LANCE! confirmou.
O acordo foi oficializado nos últimos dias. O meio-campista chegou ao Alvinegro em 2019, foi titular em boa parte do primeiro ano defendendo o Alvinegro, mas perdeu espaço logo depois.
Com um dos maiores salários do atual elenco, a permanência de Cícero era algo praticamente impensável para uma equipe que terá quedas drásticas nas cotas financeiras para próxima temporada. O vencimento do meio-campista era fora da nova realidade do clube.
O atleta de 36 anos atuou em 19 partidas na atual temporada, marcando um gol. Ele chegou a ser afastado pela antiga diretoria no ano passado, mas foi reintegrado por Túlio Lustosa, ex-gerente de futebol.