Fim da linha: Botafogo anuncia a saída do técnico Marcelo Chamusca

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!

Marcelo Chamusca não é mais o treinador do Botafogo. Na tarde desta terça-feira, o clube anunciou a saída do técnico, bem como auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia. Agora, o Alvinegro irá ao mercado em busca de um novo comandante que possa cumprir o objetivo principal, que é conquistar o acesso para a primeira divisão.

> GALERIA: Veja técnicos brasileiros sem clube que o Botafogo poderia contratar- O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Marcelo Chamusca não é mais técnico da equipe profissional. O auxiliar técnico Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também estão de saída. O Clube deseja sucesso aos profissionais em seus futuros projetos - disse o Botafogo, em nota oficial.

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Chamusca deixa o Botafogo com nove vitórias, 12 empates e seis derrotas. Sob seu comando, o Alvinegro terminou a Taça Guanabara na sétima colocação, foi vice-campeão da Taça Rio após perder para o Vasco nos pênaltis e caiu precocemente na Copa do Brasil, ainda na segunda fase, para o ABC. A eliminação na competição nacional, inclusive, fez com que o Glorioso não garantisse a premiação de R$ 1,7 milhão.

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Na Série B, o treinador deixa o Botafogo na décima posição, com 13 pontos conquistados. Até aqui, o time soma três vitórias, quatro empates e três derrotas. Além disso, o Alvinegro ainda não conseguiu ganhar um jogo fora do Rio de Janeiro.

O LANCE! havia antecipado que o treinador já estava na "corda bamba". No último domingo, membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro de Marcelo Chamusca. Ninguém quis agir por impulsão depois do empate com o Cruzeiro, no último sábado, e, após conversas e tempo para pensar, o martelo finalmente foi batido.Na tarde da última segunda-feira, torcedores do Botafogo aproveitaram a reapresentação do time para protestar em frente ao estádio Nilton Santos. Eles cobraram melhores resultados e, também, a saída do técnico Marcelo Chamusca.