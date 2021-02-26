Fim da linha! Abel Braga se despede do Internacional

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Fim da sétima passagem de Abel Braga no Internacional. Após o vice-campeonato do Brasileirão, o treinador concedeu coletiva de imprensa e anunciou a sua saída do Colorado.

Abatido, ele explicou que não houve conversa com a diretoria nos últimos dias e por isso deu como encerrado o seu ciclo no Beira-Rio.‘Tivemos uma primeira conversa que não teve um fim ainda, porque foi antes do jogo do Bahia, na primeira vez que o presidente e o Patrício viajavam. Aquilo ficou decidido que eu ficava até o dia 25. Se até hoje não teve qualquer tipo de mudança, com certeza para mim foi o último jogo’, afirmou.

Aos 68 anos, o treinador também falou sobre o ‘legado’ que deixa e aposta na geração de garotos do clube gaúcho.