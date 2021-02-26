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futebol

Fim da linha! Abel Braga se despede do Internacional

Na coletiva de imprensa, o treinador admitiu que está de saída do Colorado e fala sobre o seu legado ao clube...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:33

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 01:33
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Fim da sétima passagem de Abel Braga no Internacional. Após o vice-campeonato do Brasileirão, o treinador concedeu coletiva de imprensa e anunciou a sua saída do Colorado.
Abatido, ele explicou que não houve conversa com a diretoria nos últimos dias e por isso deu como encerrado o seu ciclo no Beira-Rio.‘Tivemos uma primeira conversa que não teve um fim ainda, porque foi antes do jogo do Bahia, na primeira vez que o presidente e o Patrício viajavam. Aquilo ficou decidido que eu ficava até o dia 25. Se até hoje não teve qualquer tipo de mudança, com certeza para mim foi o último jogo’, afirmou.
Aos 68 anos, o treinador também falou sobre o ‘legado’ que deixa e aposta na geração de garotos do clube gaúcho.
‘Saio dando um até breve, até logo. Não sei. Futebol a gente nunca sabe o futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Fica o legado. Eles têm uma noção até maior do tamanho deste clube. Com esses jogadores que o Inter vai conseguir melhorar no aspecto financeiro, porque a solução de qualquer clube é isso’.

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