Fim da crise? Marlon Gomes celebra vitórias seguidas do Vasco no sub-20: 'Viramos a chave'

A fase era realmente ruim. Após mais de um mês de irregularidade e, mais recentemente, quatro jogos sem vencer, o time de juniores do Vasco parece ter encontrado o rumo novamente. Já são três vitórias seguidas, e o meio-campista Marlon Gomes celebra o bom momento do time.- Não estávamos vindo de uma sequência boa anteriormente, mas viramos a chave e conseguimos fazer três bons jogos. Nossa expectativa é a melhor possível para entrar em campo e fazer um belo jogo contra o Fluminense - disse Marlon ao site oficial do clube.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A última vitória foi no último sábado, sobre o Grêmio, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O próximo desafio é contra o Fluminense, nesta quinta-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca da categoria.
- Costumamos dizer que o jogo mais importante é sempre o próximo, sabendo que a equipe do Fluminense é muito boa. Será trabalho contra trabalho, mas nossa equipe vem trabalhando forte e estamos muito confiantes para essa partida - adicionou Marlon.