Fim da crise? Marlon Gomes celebra vitórias seguidas do Vasco no sub-20: 'Viramos a chave'

A fase era realmente ruim. Após mais de um mês de irregularidade e, mais recentemente, quatro jogos sem vencer, o time de juniores do Vasco parece ter encontrado o rumo novamente. Já são três vitórias seguidas, e o meio-campista Marlon Gomes celebra o bom momento do time.- Não estávamos vindo de uma sequência boa anteriormente, mas viramos a chave e conseguimos fazer três bons jogos. Nossa expectativa é a melhor possível para entrar em campo e fazer um belo jogo contra o Fluminense - disse Marlon ao site oficial do clube.