Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fim: Botafogo encerra atividades do projeto de basquete

Por dificuldades financeiras e falta de dirigentes, clube de General Severiano não seguirá no NBB e tampouco disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:50
Crédito: Lu Koba/Pato Basquete
A torcida do Botafogo terá menos um esporte para acompanhar durante o retorno das atividades no país. O clube de General Severiano encerrou o projeto de basquete, que já respirava por aparelhos desde o início da semana, nesta quinta-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Blog do Souza" e confirmada pelo LANCE!.
Como adiantado pela reportagem, o Alvinegro iniciou o pagamento referente aos salários da última temporada na semana passada. A diretoria quitou 60% do valor total, o que significa os débitos de CLT. Os 40%, que dizem respeito aos direitos de imagem, ainda não foram quitados.
A situação do esporte no clube passou a ficar insustentável quando Alexandre Brito e Gláucio Cruz, dirigentes responsáveis pelos esportes olímpicos, deixaram o cargo. Os dois eram os únicos que mantinham o basquete vivo nos bastidores do clube. Sem a presença de ambos, a pressão pelo fim prevaleceu.
O treinador Léo Figueiró recebeu uma ligação do presidente Nelson Mufarrej nesta quinta-feira informando sobre o fim do basquete. O melhor treinador do NBB da temporada 2018-19 tem propostas de outros clubes do Brasil e, agora, com a confirmação do fim do projeto do Alvinegro, vai analisá-las.
O Botafogo foi campeão da última Liga Sul-Americana e, por isto, tinha vaga garantida na Liga dos Campeões, a competição mais importante do continente. Mesmo assim, a dificuldade financeira e a falta de patrocinadores foram determinantes para o fim do projeto.
A categoria adulta do Botafogo voltou em 2017, quando o Alvinegro venceu a Liga Ouro, segunda divisão nacional. Desde então, o Glorioso ascendeu e conquistou um titulo internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados