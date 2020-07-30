Fim: Botafogo encerra atividades do projeto de basquete

Crédito: Lu Koba/Pato Basquete

A torcida do Botafogo terá menos um esporte para acompanhar durante o retorno das atividades no país. O clube de General Severiano encerrou o projeto de basquete, que já respirava por aparelhos desde o início da semana, nesta quinta-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Blog do Souza" e confirmada pelo LANCE!.

Como adiantado pela reportagem, o Alvinegro iniciou o pagamento referente aos salários da última temporada na semana passada. A diretoria quitou 60% do valor total, o que significa os débitos de CLT. Os 40%, que dizem respeito aos direitos de imagem, ainda não foram quitados.

A situação do esporte no clube passou a ficar insustentável quando Alexandre Brito e Gláucio Cruz, dirigentes responsáveis pelos esportes olímpicos, deixaram o cargo. Os dois eram os únicos que mantinham o basquete vivo nos bastidores do clube. Sem a presença de ambos, a pressão pelo fim prevaleceu.

O treinador Léo Figueiró recebeu uma ligação do presidente Nelson Mufarrej nesta quinta-feira informando sobre o fim do basquete. O melhor treinador do NBB da temporada 2018-19 tem propostas de outros clubes do Brasil e, agora, com a confirmação do fim do projeto do Alvinegro, vai analisá-las.

O Botafogo foi campeão da última Liga Sul-Americana e, por isto, tinha vaga garantida na Liga dos Campeões, a competição mais importante do continente. Mesmo assim, a dificuldade financeira e a falta de patrocinadores foram determinantes para o fim do projeto.