Filme sobre 'Democracia Corinthiana' será exibido neste sábado; entenda

Crédito: J.B. Scalco/ Reprodução

No último fim de semana, as ruas de pelo menos 14 estados do Brasil foram tomadas por grupos de torcedores a favor da democracia e contra o fascismo. Em São Paulo, a torcida com mais integrantes presentes era do Corinthians. Esse fenômeno tem um precedente nos anos 1980, durante o regime militar, com o movimento Democracia Corinthiana, protagonizado por jogadores conhecidos, como Sócrates e Walter Casagrande.

Eles entravam em campo com faixas e camisas estampando mensagens políticas, como o slogan “Diretas já!”, e conseguiram engajar a torcida. Essa iniciativa histórica, que tem muito em comum com o que está acontecendo atualmente, é tema do documentário “Democracia em Preto e Branco”, narrado por Rita Lee e dirigido por Pedro Asbeg.

O longa será exibido neste sábado, às 22h20, no canal Curta! — na TV, para assinantes, e no site , com sinal liberado. Basta usar o login [email protected] e a senha democraciaempb. Ao fim dessa sessão, poderá ser visto gratuitamente durante 24 horas na plataforma de streaming Tamanduá (tamandua.tv.br), que também oferecerá acesso gratuito aos seus demais conteúdos nesse período.E MAIS:Corinthians pode usar atletas do sub-23 se calendário apertar na voltaNo 'Dia da Bicicleta', Corinthians relembra pinturas de Neto e DaniloCorinthians desmente 'fake news' sobre queda no número de sóciosNeto detona zagueiro que pode deixar o Corinthians: 'Você não tinha nem que ter vindo'Futsal do Timão recebe treinamento virtual de Inteligência EmocionalDiretor do Corinthians diz que monitora diariamente situação de JôEm um contexto de luta pela volta das eleições diretas no Brasil, na década de 1980, Sócrates liderou um grupo de atletas, como Walter Casagrande e Wladimir, na construção de um clube mais democrático em sua administração. Tudo era decidido por votação, das contratações aos locais de concentração. Em uma configuração totalmente auto-organizada, o grupo causou polêmica e desagradou militares e cartolas por subverterem os modelos tradicionais.

O longa, produzido pela TV Zero, também mostra o panorama esportivo, musical e político de uma época em que o país fervilhava em meio a greves e protestos, que contavam com a participação ativa de Sócrates e Wladimir.