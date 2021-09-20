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Filme repetido: boa atuação vale pouco para um Vasco desesperado e com defesa sempre vazada

Desatenção nos minutos finais do jogo resultou no gol do Cruzeiro em São Januário. Novamente o Cruz-Maltino perde pontos de uma vitória que parecia garantida...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 11:00

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:00

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O goleiro Fábio fez uma grande partida. Pelo menos três defesas importantes que impediram o Vasco de ampliar o placar que construía. Teve também o gol de Daniel Amorim, anulado, o que causou muitas reclamações do Cruz-Malitino. Mas tudo isso é circunstância do jogo. O que não é nada natural é a defesa falhar. De novo. Voltamos a falar das mesmas coisas.Não há hipótese realista de o Cruz-Maltino conseguir as vitórias e a arrancada que precisa para brigar pelo acesso se seguir levando gols. É exatamente isso: não pode mais levar gols. A defesa precisa ser intransponível. O tempo todo. Nos dois jogos com Fernando Diniz foram quatro pontos perdidos nos três minutos finais.
- Temos que trabalhar em todas as frentes, incessantemente, para fechar todos os buracos. Nossa preocupação era deixar o time mais forte, descansado. O Daniel Amorim, que fez o gol (anulado), é alto e, eventualmente, a chance que o Cruzeiro teria seria na bola parada. Tínhamos o melhor time para evitar o gol de bola parada e, mesmo assim, tomamos - lamentou Diniz, que completou:
- Às vezes, na vida, fazemos o que está ao nosso alcance. Eu faria o que fiz. É continuar trabalhando, acreditar sistematicamente. Quando as coisas estão como estão - jogamos bem contra o CRB, jogamos bem hoje (domingo), os jogadores trabalhando muito, estou sempre treinando o time - temos que falar do nosso desejo. É difícil, mas temos que acreditar - pregou o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É natural. Acreditar é o primeiro passo. Melhorar drasticamente o desempenho defensivo é o segundo.

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