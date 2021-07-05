Filipe Torres projeta início do Brasileiro Feminino Sub-18; Fluminense trouxe reforços

Crédito: Filipe Torres comentou sobre a nova geração da equipe feminina (Mailson Santana/FFC//Adriano Fontes/Divulgação

A equipe sub-18 de futebol feminino do Fluminense se prepara para mais uma edição do Campeonato Brasileiro da categoria. Atuais campeãs, as Meninas de Xerém terá o time reforçado para erguer mais um troféu. Com isso, o clube carioca acertou a vinda de seis jogadoras para integrar a equipe: Mariana, Thainaira, Maria Heloísa, Sabrina Nogueira, Thalia e Maria Eduarda.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro O primeiro compromisso da equipe na competição será o Flamengo, no dia 6 de julho, às 8 horas, no CT do Sorocaba 1, em Sorocaba-SP. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Filipe Torres projetou a estreia e analiso ua nvoa geração Tricolor.

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- O mais importante agora é formar a nova geração de atletas do Fluminense. Com o aproveitamento de algumas jogadoras na equipe adulta, encerramos um ciclo com o título inédito do Brasileiro Feminino Sub-18 da edição de 2020, agora é pensar na formação das meninas que permaneceram e das que estão chegando para compor o elenco, e isso também significa muito para nós -

Segundo o regulamento do campeonato, 24 equipes se enfrentam em turno e returno dentro de seus respectivos grupos. Os seis primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados entre os grupos. O Fluminense integra o grupo A ao lado de Flamengo, Cuiabá-MT e Minas Brasília-DF.

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