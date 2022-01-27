Filipe Machado se emociona ao marcar gol em sua volta aos gramados após sequelas da Covid-19

A vitória do Cruzeiro sobre a URT por 3 a 0, na estreia do Campeonato Mineiro, teve um personagem emocionado com a partida. O volante Filipe Machado, que voltou para a Raposa este ano, marcou um dos gols celestes e deu um depoimento comovido, pois teve sequelas após contrair Covid-19.

Machado relatou como tem sido a volta aos campos ao time azul. O Cruzeiro volta a campo no domingo, 30 de janeiro, às 11h, diante do Athletic, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Estadual. Filipe Machado teve boa atuação e marcou um dos gols da Raposa no triunfo sobre a URT-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)