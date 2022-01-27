Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Filipe Machado se emociona ao marcar gol em sua volta aos gramados após sequelas da Covid-19
futebol

Filipe Machado se emociona ao marcar gol em sua volta aos gramados após sequelas da Covid-19

O volante fez um dos gols do Cruzeiro na estreia vitoriosa diante da URT...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 19:17

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 19:17

A vitória do Cruzeiro sobre a URT por 3 a 0, na estreia do Campeonato Mineiro, teve um personagem emocionado com a partida. O volante Filipe Machado, que voltou para a Raposa este ano, marcou um dos gols celestes e deu um depoimento comovido, pois teve sequelas após contrair Covid-19.
Machado relatou como tem sido a volta aos campos ao time azul. O Cruzeiro volta a campo no domingo, 30 de janeiro, às 11h, diante do Athletic, em São João Del Rei, pela segunda rodada do Estadual. Filipe Machado teve boa atuação e marcou um dos gols da Raposa no triunfo sobre a URT-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados