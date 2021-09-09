Filipe Luís vira desfalque para o Flamengo contra o Palmeiras

O Flamengo não terá o lateral-esquerdo Filipe Luís à disposição neste domingo, contra o Palmeiras. Nesta tarde, no Ninho do Urubu, o jogador realizou exames que constatou lesão na panturrilha esquerda. Assim, o camisa 16 iniciou tratamento imediato no CT, mas será mais uma baixa para o técnico Renato.As dores no local fizeram com que Filipe Luís trabalhasse à parte do grupo ao longo da última semana. Além do lateral-esquerdo, Renato Gaúcho não terá Bruno Henrique, que também está em recuperação de lesão muscular no CT.+ Veja classificação do Brasileirão e os jogos da primeira rodada do returno!Nesta sexta-feira, o elenco do Flamengo volta a trabalhar no CT e a expectativa é pelas reapresentações de Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta, que ficaram longe do Ninho nas últimas duas semanas servindo as suas seleções.