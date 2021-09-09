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futebol

Filipe Luís vira desfalque para o Flamengo contra o Palmeiras

Lateral-esquerdo tem lesão muscular constatada e fica de fora da partida de domingo...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 16:21
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo não terá o lateral-esquerdo Filipe Luís à disposição neste domingo, contra o Palmeiras. Nesta tarde, no Ninho do Urubu, o jogador realizou exames que constatou lesão na panturrilha esquerda. Assim, o camisa 16 iniciou tratamento imediato no CT, mas será mais uma baixa para o técnico Renato.As dores no local fizeram com que Filipe Luís trabalhasse à parte do grupo ao longo da última semana. Além do lateral-esquerdo, Renato Gaúcho não terá Bruno Henrique, que também está em recuperação de lesão muscular no CT.+ Veja classificação do Brasileirão e os jogos da primeira rodada do returno!Nesta sexta-feira, o elenco do Flamengo volta a trabalhar no CT e a expectativa é pelas reapresentações de Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta, que ficaram longe do Ninho nas últimas duas semanas servindo as suas seleções.
O quarteto será avaliado em sua chegada para saber se terão condições de atuar diante do Palmeiras, em São Paulo. A partida será no domingo, às 16h.

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