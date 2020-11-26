Filipe Luís tira sarro da 'cera' de Diego Alves pela Libertadores

O Flamengo arrancou um empate em 1 a 1 com o Racing na última terça-feira, na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado deixa o Rubro-Negro com a vantagem de avançar com um empate sem gols na partida de volta. E, ciente disso, Diego Alves ganhou minutos na reta final do jogo no El Cilindro, esfriando o jogo em profusão, fazendo a popular "cera".E Filipe Luís, outro líder do elenco e nascido em 1985 como o goleiro, tirou sarro do camisa 1 nas redes sociais. Após Diego Alves postar uma imagem do último jogo, com a legenda "Terça tem mais!", o lateral-esquerdo brincou ao fazer uma alusão à cera: