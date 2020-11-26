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futebol

Filipe Luís tira sarro da 'cera' de Diego Alves pela Libertadores

Lateral-esquerdo brincou com o goleiro em comentário nas redes sociais; próximo jogo entre Flamengo e Racing será nesta terça, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 16:02

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 16:02

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo arrancou um empate em 1 a 1 com o Racing na última terça-feira, na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado deixa o Rubro-Negro com a vantagem de avançar com um empate sem gols na partida de volta. E, ciente disso, Diego Alves ganhou minutos na reta final do jogo no El Cilindro, esfriando o jogo em profusão, fazendo a popular "cera".E Filipe Luís, outro líder do elenco e nascido em 1985 como o goleiro, tirou sarro do camisa 1 nas redes sociais. Após Diego Alves postar uma imagem do último jogo, com a legenda "Terça tem mais!", o lateral-esquerdo brincou ao fazer uma alusão à cera:
- Olhando essa foto, passaram seis minutos - comentou Filipe. > Confira a tabela da Libertadores
O próximo jogo entre Flamengo e Racing será realizado nesta terça-feira, conforme sublinhou Diego Alves. A bola rolará a partir das 21h30, no Maracanã. Cabe destacar que o vencedor deste confronto duelará pelas quartas de final com quem avançar de Internacional x Boca Juniors.

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