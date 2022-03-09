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Filipe Luís se adapta ao jogo de Paulo Sousa e lidera números no Flamengo

Com mudança de sistema proposto por Paulo Sousa, camisa 16 segue com papel fundamental na saída de bola e na construção de jogo, além de liderar aspectos defensivos...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 08:00

Publicado em 09 de Março de 2022 às 08:00

Paulo Sousa chegou ao Flamengo em janeiro e, desde então, vem trabalhando para impor um novo estilo ao time. A mudança passa pela utilização de um esquema com uma linha de três em determinados momentos, na qual Filipe Luís tem desempenhado o papel pela esquerda com excelência. O lateral não tem mostrado dificuldade para atender as exigências do treinador e acumula ótimos números. Tanto que lidera uma série de estatísticas da equipe no ano. Em nove partidas sob o comando de Paulo Sousa, Filipe Luís atuou como terceiro homem da linha defensiva em oito, sendo titular cinco vezes. Na maioria das vezes, teve dois zagueiros ao seu lado: seja Gustavo Henrique e Léo Pereira ou Fabrício Bruno e David Luiz. No atual desenho do Fla, os laterais Rodinei e Matheuzinho aparecem como ala direito na linha de meio de campo.GALERIA: O novo gramado do Maracanã para receber Flamengo e Fluminense! Assim como nos últimos anos, nos quais o Flamengo atuou com uma linha de quatro, Filipe Luís segue sendo fundamental na construção e saída de bola. É, portanto, o primeiro em passes certos (369) e ações com a bola (536) na temporada. Também se destaca em aspectos defensivos, como desarmes (20) e bolas recuperadas (39), nas quais é o segundo entre todos jogadores do time.
Após a estreia de Filipe Luís em 2022, na derrota por 1 a 0 no Fla-Flu do dia 6 de fevereiro, Paulo Sousa falou sobre como deseja aproveitar as características de Filipe Luis ao longo do ano, destacando também o lado ofensivo do camisa 16.
- Tem característica para atuar mais à frente. O Filipe tem uma qualidade de passe muito boa. Nós procuramos ter um controle maior do jogo. Passe curto e médio é o que pretendemos dele. Tem uma leitura de jogo, mesmo a nível defensivo, extraordinária. Pode fazer a diferença no último terço também vindo de trás. É um jogador que vai nos dar mais frescor ao jogo - afirmou o técnico.Filipe Luís comemorando o gol contra o Vasco (F: Gilvan de Souza/CRF)

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