Filipe Luís se adapta ao jogo de Paulo Sousa e lidera números no Flamengo

Paulo Sousa chegou ao Flamengo em janeiro e, desde então, vem trabalhando para impor um novo estilo ao time. A mudança passa pela utilização de um esquema com uma linha de três em determinados momentos, na qual Filipe Luís tem desempenhado o papel pela esquerda com excelência. O lateral não tem mostrado dificuldade para atender as exigências do treinador e acumula ótimos números. Tanto que lidera uma série de estatísticas da equipe no ano. Em nove partidas sob o comando de Paulo Sousa, Filipe Luís atuou como terceiro homem da linha defensiva em oito, sendo titular cinco vezes. Na maioria das vezes, teve dois zagueiros ao seu lado: seja Gustavo Henrique e Léo Pereira ou Fabrício Bruno e David Luiz. No atual desenho do Fla, os laterais Rodinei e Matheuzinho aparecem como ala direito na linha de meio de campo.GALERIA: O novo gramado do Maracanã para receber Flamengo e Fluminense! Assim como nos últimos anos, nos quais o Flamengo atuou com uma linha de quatro, Filipe Luís segue sendo fundamental na construção e saída de bola. É, portanto, o primeiro em passes certos (369) e ações com a bola (536) na temporada. Também se destaca em aspectos defensivos, como desarmes (20) e bolas recuperadas (39), nas quais é o segundo entre todos jogadores do time.