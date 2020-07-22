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Filipe Luís revela conselho a Michael, após drible em Hudson: 'Foi no momento errado, falamos para ele'

Lateral-esquerdo do Flamengo, em tom descontraído, comentou a atitude do atacante diante do volante do Fluminense, já nos acréscimos da final do Carioca, há uma semana...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 16:25
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Segundos antes do apito final e da 36ª conquista do Campeonato Carioca por parte do Flamengo, Michael protagonizou uma cena curiosa no Maracanã. No último dia 15, quando o Flamengo já vencia o Fluminense por 1 a 0 e tinha o título encaminhado, o atacante partiu para cima de Hudson com um drible, digamos, inusitado... quase um passo de dança.
O lance irritou o volante tricolor, que foi tirar satisfação e insultar Michael. E, em entrevista ao canal "De Sola", Filipe Luís foi perguntado sobre a atitude do "Robozinho" e revelou, em tom descontraído, que ele levou um puxão de orelha no vestiário, após a partida.
- Ele faz isso nos treinos todos os dias. Mas foi no momento errado, a gente falou isso para ele no vestiário. Está errado. Ele faz todos os dias no treino, mas pode ser visto como provocação. Ele é muito importante para a gente, vai para cima toda hora, corajoso demais. Vai para cima de cinco ou seis toda hora, o importante é isso. Se ele provocou, depois ele soube reconhecer - disse Filipe.
Com Michael e Filipe Luís e ainda em busca de um substituto para Jorge Jesus, o Flamengo volta a treinar nesta quarta-feira (uma semana após a conquista do Estadual), treinado por Maurício Souza. A estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, às 16h e no Maracanã.

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