Filipe Luís revela conselho a Michael, após drible em Hudson: 'Foi no momento errado, falamos para ele'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Segundos antes do apito final e da 36ª conquista do Campeonato Carioca por parte do Flamengo, Michael protagonizou uma cena curiosa no Maracanã. No último dia 15, quando o Flamengo já vencia o Fluminense por 1 a 0 e tinha o título encaminhado, o atacante partiu para cima de Hudson com um drible, digamos, inusitado... quase um passo de dança.

O lance irritou o volante tricolor, que foi tirar satisfação e insultar Michael. E, em entrevista ao canal "De Sola", Filipe Luís foi perguntado sobre a atitude do "Robozinho" e revelou, em tom descontraído, que ele levou um puxão de orelha no vestiário, após a partida.

- Ele faz isso nos treinos todos os dias. Mas foi no momento errado, a gente falou isso para ele no vestiário. Está errado. Ele faz todos os dias no treino, mas pode ser visto como provocação. Ele é muito importante para a gente, vai para cima toda hora, corajoso demais. Vai para cima de cinco ou seis toda hora, o importante é isso. Se ele provocou, depois ele soube reconhecer - disse Filipe.