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Filipe Luís reclama de cera e Caio Paulista responde: 'Perderam porque você errou, não porque fiquei caído'

Jogador do Flamengo criticou o atacante do Fluminense após o apito final no Maracanã; Tricolor venceu com gol nos acréscimos após erro do lateral...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 00:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 00:58

Crédito: Reprodução
Em um clássico com emoção até o último minuto, os ânimos se exaltaram após o apito final. Logo que terminou a partida, vencida pelo Fluminense por 2 a 1, o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, reclamou do momento em que Caio Paulista ficou no chão, acusando o atacante tricolor de fazer cera. Entretanto, o jogador rebateu relembrando o erro do defensor que resultou no gol de Yago Felipe, dando a vitória ao Flu.
> ATUAÇÕES – Marcos Felippe, Luccas Claro, Fred e Yago se destacam em vitória do Fluminense
- Vocês perderam porque você errou, não porque fiquei caído - disse Caio.
O relato foi dado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo. Ele ainda contou que Danilo Barcelos foi tirar o companheiro da confusão e acabou ouvindo um "tá maluco? Vai lamber os caras, então" de Caio Paulista, que estava exaltado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, o Flamengo, estacionado com 49 pontos, já mira o embate com o Ceará, também no Maracanã, domingo. Já o Fluminense, que foi a 43 pontos, terá o Corinthians como próximo adversário, mas apenas no dia 13, fora.

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