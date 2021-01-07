Filipe Luís reclama de cera e Caio Paulista responde: 'Perderam porque você errou, não porque fiquei caído'

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Em um clássico com emoção até o último minuto, os ânimos se exaltaram após o apito final. Logo que terminou a partida, vencida pelo Fluminense por 2 a 1, o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, reclamou do momento em que Caio Paulista ficou no chão, acusando o atacante tricolor de fazer cera. Entretanto, o jogador rebateu relembrando o erro do defensor que resultou no gol de Yago Felipe, dando a vitória ao Flu.

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- Vocês perderam porque você errou, não porque fiquei caído - disse Caio.

O relato foi dado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo. Ele ainda contou que Danilo Barcelos foi tirar o companheiro da confusão e acabou ouvindo um "tá maluco? Vai lamber os caras, então" de Caio Paulista, que estava exaltado.

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