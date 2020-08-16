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Filipe Luís projeta evolução e evita revelar detalhes da reunião com Dome: 'Ninguém tem que saber'

Lateral-esquerdo do Flamengo foi questionado acerca do debate com o elenco teve com Domènec Torrent, após derrota para o Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 16:50

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 16:50

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Pressionado e com duas derrotas em dois jogos na bagagem, o Flamengo foi à capital do Paraná e chegou à primeira vitória no Brasileiro. O rival foi o Coritiba, sendo que o triunfo passou por uma conversa que o elenco teve com Domènec Torrent, na última quinta, no hotel em que clube estava hospedado em Goiânia - local da dura derrota para o Atlético-GO, quarta última.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Logo depois da vitória sobre o Coxa, Filipe Luís questionado, à reportagem do canal "Premiere", qual teria sido o teor da conversa entre o plantel e o treinador catalão. O lateral-esquerdo não quis revelar o conteúdo debatido.
- Foi uma conversa de porta fechada e que ninguém tem que saber. O problema não foram as derrotas, mas sim como nós perdemos. Hoje já vimos a cara do Flamengo de novo. Ainda temos muito a melhorar, mas voltará o Flamengo que todo mundo quer.
Sem levar gols e seguro, César foi o responsável por defender a meta rubro-negra no último sábado - já que Diego Alves estava suspenso. O goleiro também falou após o jogo, destacando que a equipe está "em uma crescente".
- Muito feliz pela nossa primeira vitória. A gente conseguiu fazer uma atuação segura, todo o time, então a gente está em uma crescente para buscar os próximos resultados para que a gente volte ‘lá para cima’ (da tabela de classificação) que é o nosso objetivo. A gente fica muito feliz e vai para casa com os três pontos que foram muito importantes e nosso time está de parabéns por isso. Agora, o Flamengo receberá o Grêmio, no Maracanã, às 19h15 desta quarta-feira. O confronto será válido pela quarta rodada do Brasileirão.

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