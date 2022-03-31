Filipe Luís mostra preocupação com erros defensivos do Flamengo: 'Hoje foi uma tragédia'

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense passou pelos erros individuais, algo que já aconteceu na temporada atual. Após a partida desta quarta, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, o lateral-esquerdo Filipe Luís admitiu preocupação com o fato, classificação a atuação da noite como "uma tragédia".- Esses gols que a gente vem tomando... São gols que... Hoje foi uma tragédia. O Léo acabou perdendo a bola, eu tirei errado, e eles fizeram o gol. Não foi uma bola nas costas. Foi um erro praticamente nosso. Só trabalho, treino, conversas, ver vídeos, se analisar. Hoje participei, tenho que ver onde errei. É o único jeito. Estou há muito tempo no futebol, sou perfeccionista na marcação.Sobre a questão emocional, Filipe Luís afirmou que não entende que o grupo entre "pilhado demais" diante do Fluminense, rival que já havia vencido o Flamengo na primeira fase do Campeonato Carioca. Veja a resposta do lateral.

- É um jogo diferente, mas não concordo que a gente entre diferente. Um clássico sempre é mais tenso. O juiz entrou com o sentimento de dar alguns cartões para controlar o jogo. Foi o que senti. Mas senti nosso time calmo, querendo construir as jogadas, e eles criaram dificuldades, pressionaram bem, mas, até o gol, estávamos com o jogo controlado. Temos que também ver as coisas boas que fizemos. Um jogo muito difícil, mas não foi o pior que fizemos.

Filipe Luís ainda respondeu sobre a dificuldade do time em transformar o domínio da posse de bola, o controle de jogo, em bola na rede adversária.

- Sempre é mais fácil destruir do que construir. Você junta pessoas na área.... Ainda mais um time qualificado como o Fluminense, que sabe defender. Luccas Claro, Nino, Felipe Melo. Sabem jogar sem a bola. Nosso time consegue chegar, criar chances, mas talvez não esteja sendo avassalador como a torcida espera, com tantas chances e um pouco de química nesse sistema, que estamos encaixando. Só o tempo, mais jogos e finais para reverter e vir aqui para dar uma entrevista feliz - disse Filipe, único a atender a imprensa após a derrota.