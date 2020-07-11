Filipe Luís interessa ao Fenerbahçe para a próxima temporada, diz imprensa turca

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Contratado pelo Flamengo após o título da Copa América de 2019, Filipe Luís não tardou para trazer à tona o seu alto nível técnico dentro das quatro linhas. Agora, após novas conquistas na volta ao futebol brasileiro e titularidade absoluta na equipe de Jorge Jesus, o Fenerbahçe monitora a situação do lateral-esquerdo visando a próxima temporada.

A informação inicial é do jornalista Ekrem Konur, do site turco “Ajansspor", que externa ainda que conversas por parte dos dirigentes do Fenerbahçe já atravessaram o oceano e foram iniciadas. Já o site "Sporundibi" realça que os Canários Amarelos estão ativos nos bastidores, e que não o clube não medirá esforços para cumprir as eventuais exigências que Filipe Luís pode vir a fazer.