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Filipe Luís fala de renovação de Diego Alves e diz: 'Está se dedicando como se fosse o primeiro dia'

Lateral-esquerdo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 17:53

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:53

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Diego Alves está a três jogos do fim do atual contrato com o Flamengo, a expirar no dia 31 de dezembro. E a contagem regressiva foi feita, inclusive, por Filipe Luís nesta quarta-feira, na entrevista coletiva concedida pelo lateral-esquerdo, no Ninho do Urubu. Amigo do goleiro e também nascido em 1985, Filipe Luís falou sobre a postura do goleiro no dia a dia, em meio à expectativa pela renovação (ou não) do vínculo com o Flamengo.
- Ele é um cara importantíssimo para nós, para o clube. Fez história e continua a fazer. Passou por todas as situações. Desejamos esse final feliz. Não depende de nós. É um acordo entre as partes. O que posso destacar é o compromisso dele. Acho que faltam quatro jogos (correção: faltam três) para terminar, e ele está se dedicando como se fosse o primeiro dia dele - disse Filipe Luís.
Neste momento, Diego Alves tem, em mãos, uma proposta de mais um ano de contrato. A negociação pela renovação do vínculo, antes acordada entre as partes, esfriou, após o departamento financeiro ter emperrado o novo contrato (veja aqui).
Caso Diego Alves veja o cenário atual mantido, se despedirá do Flamengo depois de quatro temporadas. E o Rubro-Negro teria que encerrar o Brasileiro com 12 jogos (31% da competição) sem o experiente camisa 1.

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