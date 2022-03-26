Filipe Luís enche a bola de atacante em busca de mais espaço no Flamengo: 'Não se abala com nada'

A competitividade nos treinos é sempre citada como um dos fatores importantes para um time de futebol. No Flamengo, não é diferente, e Filipe Luís, um dos atletas mais experientes do elenco, exaltou os duelos particulares com Marinho no Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o atacante também exaltou a qualidade do camisa 16, afirmando ser fã do mesmo há muito tempo.Marinho, o tipo de jogador que desafia ao máximo um lateral. Sempre joga pra frente, sai pra direita, pra esquerda, chuta forte, e não se abala com nada. Grandes duelos! - escreveu Filipe Luís.

- Esse duelo aqui vem de anos, mas a gratidão de estar do mesmo lado e aprendendo diariamente contigo. Filipe Luís, sou teu fã não é de hoje - relatou Marinho. Por atuar no lado direito de ataque, Marinho sempre "encara" Filipe Luís nas atividades comandadas por Paulo Sousa, uma vez que o camisa 16 tem sido o titular da linha defensiva pelo lado esquerdo. Por sua vez, o atacante - único reforço do setor ofensivo para a temporada - ainda busca mais espaço no time.

São 12 partidas de Paulo Sousa no comando do Flamengo, dos quais Marinho disputou nove e marcou um gol. Contudo, o atacante só foi titular três vezes