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  • Filipe Luís enche a bola de atacante em busca de mais espaço no Flamengo: 'Não se abala com nada'
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Filipe Luís enche a bola de atacante em busca de mais espaço no Flamengo: 'Não se abala com nada'

Lateral-esquerdo e atacante se elogiaram nas redes sociais, destacando os' encontros" durante as atividades do elenco profissional do Flamengo, no Ninho do Urubu...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 11:25
A competitividade nos treinos é sempre citada como um dos fatores importantes para um time de futebol. No Flamengo, não é diferente, e Filipe Luís, um dos atletas mais experientes do elenco, exaltou os duelos particulares com Marinho no Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o atacante também exaltou a qualidade do camisa 16, afirmando ser fã do mesmo há muito tempo.Marinho, o tipo de jogador que desafia ao máximo um lateral. Sempre joga pra frente, sai pra direita, pra esquerda, chuta forte, e não se abala com nada. Grandes duelos! - escreveu Filipe Luís.
- Esse duelo aqui vem de anos, mas a gratidão de estar do mesmo lado e aprendendo diariamente contigo. Filipe Luís, sou teu fã não é de hoje - relatou Marinho. Por atuar no lado direito de ataque, Marinho sempre "encara" Filipe Luís nas atividades comandadas por Paulo Sousa, uma vez que o camisa 16 tem sido o titular da linha defensiva pelo lado esquerdo. Por sua vez, o atacante - único reforço do setor ofensivo para a temporada - ainda busca mais espaço no time.
São 12 partidas de Paulo Sousa no comando do Flamengo, dos quais Marinho disputou nove e marcou um gol. Contudo, o atacante só foi titular três vezes
Crédito: MarinhoeFilipeLuísduranteatividadenoCTdoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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