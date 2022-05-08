Filipe Luís é a preocupação da vez: Paulo Sousa se posiciona sobre lesionados no Flamengo

Não bastasse o início ruim no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem sido assolado por problemas físicos nos últimos meses, e, neste domingo, durante a derrota para o Botafogo no Estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada, Filipe Luís encorpou a indigesta lista de contratempos físicos e foi substituído ainda no primeiro tempo. Paulo Sousa respondeu sobre as lesões: - Irritado não (com as lesões). Já disse aqui, publicamente, temos uma relação com o departamento médico muito boa. Temos muita confiança no trabalho deles. Procuramos interagir com eles todos os dias e perceber o que fazemos e para melhorar e ter os jogadores sempre disponíveis. Não tendo, temos mais dificuldade na estabilidade de processos, até porque, sem possibilidade de trabalhar, como o Botafogo teve durante a semana, conceitos, estratégia e poder aliar a participação de certos e determinados jogadores. Sem eu poder fazer, torna-se uma agravante - disse Paulo Sousa, em entrevista coletiva, emendando:
- Estamos confiantes em que vamos melhorar esse detalhe que é grande e importante, porque a maioria das lesões não é normal de acontecer, e lesões musculares. Estamos tentando perceber de que forma podemos minimizar e recuperar mais rápido para podermos ter todos os jogadores prontos para nos ajudar.
O de Filipe Luís foi o 23º informe do Flamengo a respeito de desconforto muscular ou lesões somente este ano (confira todos aqui). Veja o comunicado:
- O atleta Filipe Luís sentiu dores na panturrilha esquerda e será reavaliado no CT.
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Agora, com apenas cinco pontos somados no Brasileirão, o Flamengo terá um compromisso pela Copa do Brasil. O time de Paulo Sousa recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1.