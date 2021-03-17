Filipe Luís, do Flamengo, relembra lance e diz que pediu para árbitro não expulsar Rodinei: 'Eu amo esse cara'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Os times de Flamengo e Internacional disputaram o Brasileirão de 2021 até a rodada final, com o Rubro-Negro conquistando o Octa após superar o rival na penúltima rodada, ao vencê-lo no Maracanã por 2 a 1. A partida acabou sendo marcada pela expulsão de Rodinei, que entrou em campo após o pagamento de um milhão de reais por estar emprestado pelo clube da Gávea. Filipe Luís, que sofreu a entrada do lateral-direito, relembrou o lance em entrevista ao "TNT Sports", admitindo que pediu ao juiz Raphael Claus para não expulsá-lo.

- O Rodinei é muito meu amigo, sou amigo da família, amo esse cara, ganhei um título com ele. Isso não se esquece. Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que seria expulso. Eu falei para o juiz para não expulsá-lo. Mas ele foi ao vídeo, avaliou e expulsou. Quem sou eu para falar depois disso. Sabendo de quem se trata, do jogo que era, eu e Diego tivemos essa iniciativa de falar com o árbitro - afirmou o lateral-esquerdo do Flamengo, antes de complementar: