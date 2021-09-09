Filipe Luís, do Flamengo, é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Campeonato Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um dos jogadores mais consistentes do Flamengo na temporada é Filipe Luís. Mesmo com 36 anos e com o calendário apertado do time, o jogador foi titular em todas as 16 partidas do Rubro-Negro no Brasileirão. Além disso, ele é o destaque da competição no quesito de passes. Isso porque segundo o site "FootSats", Filipe Luís é o único jogador de todo o Campeonato Brasileiro a alcançar a marca de mil passes certos.

> Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogosNo total, foram 1044 passes certos contra apenas 49 errados. Dessa forma, Filipe Luís tem uma média de 65,25 passes certos por jogo e uma média de 3,06 errados por partida no Brasileirão.

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Para se ter uma noção do bom desempenho do jogador do Flamengo basta comparar os números com o segundo colocado da lista. Segundo o "FootStats", Jean Mota, do Santos, vem atrás de Filipe Luís com 967 passes certos.

Ainda vale lembrar que Jean Mota participou de 18 das 19 partidas do Peixe no Brasileirão. Assim, mesmo com dois jogos a menos do que o volante do Santos (18 contra 16), Filipe Luís já tem 77 passes certos a mais.O bom desempenho de Filipe Luís no aproveitamento de passes, inclusive, foi ilustrado no último compromisso do Flamengo, contra o Santos, antes do longo intervalo sem jogos. Em toda a partida, o lateral acertou 58 passes e errou apenas um, o que lhe garantiu um aproveitamento de 98,3% no quesito.

Vale lembrar que, por conta da Data Fifa, o Flamengo teve três partidas adiadas no Brasileirão: contra o Grêmio, pela segunda rodada; contra o Athletico, pela quarta; e contra o Atlético-GO, pela 19ª. Assim, fica evidente que o lateral-esquerdo do Rubro-Negro ainda teve "três oportunidades a menos" para poder alcançar a marca dos mil passes certos.