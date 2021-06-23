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Filipe Luís brinca com Gerson e diz que ele, Diego Ribas e Alves o treinarão na volta ao Flamengo

Trio da 'geração 85' e outros jogadores estiveram presentes no programa especial de despedida do camisa 8, cujo último jogo será nesta quarta, contra o Fortaleza, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 21:43

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 21:43

Filipe Luís foi um dos jogadores presentes no programa especial de despedida de Gerson transmitido nesta terça-feira na "FlaTV", batizado de "Valeu, Coringa!". E o lateral-esquerdo brincou com o companheiro ao falar que, quando o meio-campista voltar ao clube, será treinado por ele e Diego Ribas e que Diego Alves será o preparador de goleiros.
Ao lado de Filipe Luís para a homenagem a Gerson estavam: Gabriel Batista, Bruno Henrique, Diego Alves, Diego Ribas e Hugo Moura. Os jogadores comentaram as suas primeiras experiências e percepções em relação à chegada do Coringa ao Fla (veja mais aqui).
O HORÁRIO DA DESPEDIDA
+ Veja a tabela do Brasileirão
Marcado pela despedida de Gerson, o confronto entre Flamengo e Fortaleza será realizado nesta quarta-feira a partir das 19h. O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.
ASSISTA AO ESPECIAL 'VALEU, CORINGA!' NA ÍNTEGRA

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