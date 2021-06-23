Filipe Luís brinca com Gerson e diz que ele, Diego Ribas e Alves o treinarão na volta ao Flamengo

Filipe Luís foi um dos jogadores presentes no programa especial de despedida de Gerson transmitido nesta terça-feira na "FlaTV", batizado de "Valeu, Coringa!". E o lateral-esquerdo brincou com o companheiro ao falar que, quando o meio-campista voltar ao clube, será treinado por ele e Diego Ribas e que Diego Alves será o preparador de goleiros.

Ao lado de Filipe Luís para a homenagem a Gerson estavam: Gabriel Batista, Bruno Henrique, Diego Alves, Diego Ribas e Hugo Moura. Os jogadores comentaram as suas primeiras experiências e percepções em relação à chegada do Coringa ao Fla (veja mais aqui).

O HORÁRIO DA DESPEDIDA

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Marcado pela despedida de Gerson, o confronto entre Flamengo e Fortaleza será realizado nesta quarta-feira a partir das 19h. O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.