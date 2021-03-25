Filho de Felipe Melo se despede do Palmeiras

Linyker agradeceu a todos os profissionais do clube pelo aprendizado, mas ainda não revelou seu próximo time. “Venho por meio dessa postagem, me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim desse ciclo, com isso, expresso minha gratidão por todos os profissionais com o qual eu trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente. Mais uma vez, agradeço a todos do clube, sentirei saudades! Em breve, anunciarei um novo destino”, publicou.Em setembro de 2020, enquanto ainda atuava pelo sub-17, o jovem participou de um jogo-treino com seu pai, que estava na Academia de Futebol finalizando a recuperação de uma lesão. Promovido à equipe sub-20 do Verdão há cerca de um mês, o jogador havia subido para servir de opção ao banco de reservas da equipe comandada por Wesley Carvalho. Contudo, Linyker Melo deixa o Palmeiras sem ter sido escalado, ou sequer relacionado, alguma vez em partidas oficiais das categorias de base do clube.