Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Filho de Felipe Melo se despede do Palmeiras

Linyker Melo deixou o clube sem ter disputado nenhuma partida oficial pelas categorias de base...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:30
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O lateral de 17 anos, Linyker Melo, filho do capitão do Verdão, Felipe Melo, despediu-se do Palmeiras nesta quarta-feira (24), por meio de um post em sua conta no Instagram. Ele chegou ao clube em janeiro do ano passado, vindo do Volta Redonda, após a realização de testes.
Linyker agradeceu a todos os profissionais do clube pelo aprendizado, mas ainda não revelou seu próximo time. “Venho por meio dessa postagem, me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim desse ciclo, com isso, expresso minha gratidão por todos os profissionais com o qual eu trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente. Mais uma vez, agradeço a todos do clube, sentirei saudades! Em breve, anunciarei um novo destino”, publicou.Em setembro de 2020, enquanto ainda atuava pelo sub-17, o jovem participou de um jogo-treino com seu pai, que estava na Academia de Futebol finalizando a recuperação de uma lesão. Promovido à equipe sub-20 do Verdão há cerca de um mês, o jogador havia subido para servir de opção ao banco de reservas da equipe comandada por Wesley Carvalho. Contudo, Linyker Melo deixa o Palmeiras sem ter sido escalado, ou sequer relacionado, alguma vez em partidas oficiais das categorias de base do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados