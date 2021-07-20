Filho de Beto, Pedrinho assina o primeiro contrato profissional no Flamengo com multa astronômica

Crédito: Divulgação

Um dos destaques da geração 2003 do Flamengo, o meia Pedrinho, de 18 anos e filho de Beto, ex-jogador do clube, assinou o primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro. O vínculo é até dezembro de 2023. Já a multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,5 milhões) para clubes de fora do país.+ Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca

- Feliz por mais uma conquista na minha carreira. Hoje (terça-feira), assinei meu primeiro contrato profissional no clube que me formou. Só tenho a agradecer a Deus, minha família que está comigo em todos os momentos e a Lifepro (agência empresarial) por todo apoio.

Pedrinho vem atuando com frequência na equipe sub-20 nesta temporada, logo em seu primeiro ano do atleta na categoria, que agora será treinada por Fábio Matias, ex-Internacional (Maurício Souza foi efetivado na comissão técnica do elenco profissional do Fla).

+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores