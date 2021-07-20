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Filho de Beto, Pedrinho assina o primeiro contrato profissional no Flamengo com multa astronômica

Meia de 18 anos assinou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2023, com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros para clubes de fora do Brasil...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação
Um dos destaques da geração 2003 do Flamengo, o meia Pedrinho, de 18 anos e filho de Beto, ex-jogador do clube, assinou o primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro. O vínculo é até dezembro de 2023. Já a multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,5 milhões) para clubes de fora do país.+ Flamengo concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barca
- Feliz por mais uma conquista na minha carreira. Hoje (terça-feira), assinei meu primeiro contrato profissional no clube que me formou. Só tenho a agradecer a Deus, minha família que está comigo em todos os momentos e a Lifepro (agência empresarial) por todo apoio.
Pedrinho vem atuando com frequência na equipe sub-20 nesta temporada, logo em seu primeiro ano do atleta na categoria, que agora será treinada por Fábio Matias, ex-Internacional (Maurício Souza foi efetivado na comissão técnica do elenco profissional do Fla).
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Em 2020, Pedrinho foi semifinalista do Brasileiro Sub-17 e esteve nas quartas da Copa do Brasil Sub-17. Ele ganhou holofotes também pela versatilidade nas funções do meio-campo.

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