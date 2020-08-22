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Filha do zagueiro Lucas Veríssimo nasce um dia antes do clássico

Mirella nasceu neste sábado no Hospital São Lucas,em Santos. Jogador é dúvida para a partida contra o Palmeiras por conta de um corte no joelho esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 18:47

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 18:47

Crédito: Divulgação/Santos
O zagueiro Lucas Veríssimo teve uma excelente notícia neste sábado. Mirella, filha do zagueiro com a sua esposa, Amanda, nasceu no Hospital São Lucas, em Santos. O jogador estava com a delegação santista em São Paulo, onde o Peixe vai enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Morumbi, e desceu a serra para acompanhar o nascimento.
O Santos aproveitou a ocasião e felicitou o casal nas redes sociais. Veríssimo é dúvida do técnico Cuca para o confronto, já que ainda se recupera de um corte profundo no joelho esquerdo, sofrido na vitória sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro. O camisa 28 já ficou de fora na última rodada contra o Sport, em Recife, pelo mesmo problema.
Caso ele não atue, Alison deve ser improvisado na zaga novamente. Um provável Santos é: João Paulo, Pará, Alison (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Alison), Pituca, e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

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