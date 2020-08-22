Filha do zagueiro Lucas Veríssimo nasce um dia antes do clássico

Crédito: Divulgação/Santos

O zagueiro Lucas Veríssimo teve uma excelente notícia neste sábado. Mirella, filha do zagueiro com a sua esposa, Amanda, nasceu no Hospital São Lucas, em Santos. O jogador estava com a delegação santista em São Paulo, onde o Peixe vai enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Morumbi, e desceu a serra para acompanhar o nascimento.

O Santos aproveitou a ocasião e felicitou o casal nas redes sociais. Veríssimo é dúvida do técnico Cuca para o confronto, já que ainda se recupera de um corte profundo no joelho esquerdo, sofrido na vitória sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro. O camisa 28 já ficou de fora na última rodada contra o Sport, em Recife, pelo mesmo problema.