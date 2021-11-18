Filha de Sylvinho desabafa nas redes sociais após ser alvo de mensagens de ódio de torcedores do Corinthians

A filha do técnico Sylvinho, Taty Mendes, resolveu se manifestar publicamente nesta quinta-feira para revelar que ela e o seu irmão mais novo estão sendo vítimas de mensagens de ódio em suas redes sociais, enviadas por torcedores do Corinthians que estão insatisfeitos com o trabalho realizado pelo treinador no clube. Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, ela mandou um recado aos agressores que a ofenderam e também ao próprio comandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na postagem que fez em sua rede social, um dia depois de o Alvinegro ser derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, e o comandante voltar a ser alvo de muitas críticas dos torcedores corintianos, Taty Mendes informou que não mora com o seu pai e atualmente e reside na Espanha. E que, por isso, não adiantará nada tentar intimidar a ela ou ao seu irmão com os xingamentos, que ela preferiu também não deixar expostos nesta sua última publicação.

- Oi, gente. Eu e meu irmão não temos nada a ver com o meu pai no Corinthians. Vocês xingando ele para a gente não faz nenhuma diferença. Não adianta pedir nada para gente porque não moramos com ele. E acho que vocês deveriam ter um pouco mais de consciência antes de ir em um perfil de um garoto menor de idade xingar ele e o pai dele. Se vocês têm ódio e raiva, aí são emoções que só vocês podem controlar, e consequentemente as ações de vocês também", escreveu Taty Mendes em seu perfil no Instagram.Em seguida, a filha de Sylvinho pediu que os torcedores descontentes com o trabalho do seu pai se coloquem no lugar do próprio técnico e tenham mais consciência. Taty destacou que os corintianos insatisfeitos podem criticar o comandante, mas não xingá-lo, assim como tem ocorrido com ela e seu irmão.

- Espero que vocês nunca recebam esses tipos de ataque, porque isso destrói a cabeça de qualquer um. Seja consciente do que você fala para as pessoas. Vocês têm o total direito de se expressar e de não gostar, mas xingar já é falta de educação e caráter, principalmente com pessoas que não tem nada a ver com isso. Obrigada e boa noite, porque moro na Europa - encerrou Taty Mendes, se referindo ao fato de que, quando fez a publicação na rede social nesta quinta-feira, já estava no período noturno em solo europeu.

No mês passado, Taty já havia se manifestado nas redes sociais para tornar pública uma manifestação de ódio enviada a ela por um torcedor. Na ocasião, após uma derrota do Corinthians por 1 a 0 para o São Paulo em clássico no Morumbi, a filha de Sylvinho chegou a compartilhar um xingamento que ela e seu pai receberam por meio de uma mensagem direta enviada via Instagram.

Com a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o Corinthians completou sete jogos seguidos sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, no qual hoje ocupa a quinta posição, com 50 pontos. E o treinador corintiano foi criticado após o jogo no Maracanã principalmente pela postura defensiva da equipe alvinegra, que foi pressionada pelo Rubro-Negro na maior parte do duelo e acabou tomando o gol que decretou a derrota nos acréscimos da etapa final.

Com a chance de entrar no G4 do Brasileirão, a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores, o Timão enfrentará o Santos neste domingo, às 16h, em clássico na Neo Química Arena, onde também buscará a sua sétima vitória consecutiva como mandante na competição nacional.