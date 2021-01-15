Fikayo Tomori, do Chelsea, é alvo do Milan; jogador dá 'prioridade total' aos italianos

O zagueiro Fikayo Tomori, de 23 anos, está na mira do Milan. O jogador, que pertence ao Chelsea, não é muito utilizado pelo técnico Frank Lampard, e já pode estar arrumando as suas malas para a Itália.

O Milan vai manter a liderança do Italiano? Veja já a tabelaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o Milan já havia contatado o Chelsea para negociar com Tomori, e a transação interessou o zagueiro. Ainda assim, o principal alvo da equipe italiana era Mohamed Simakan, do Strasbourg, da França.

O jornalista afirma em sua conta do Twitter que as negociações estão progredindo cada vez mais desde segunda-feira (11). O Milan busca assinar com Tomori por empréstimo com uma cláusula de compra no final do período, que ainda não foi divulgado. O jogador, por sua vez, dá prioridade total ao clube italiano.Fikayo Tomori foi revelado pelo Chelsea, e já foi emprestado para Brighton, Hull City e Derby County. Na temporada atual, fez apenas quatro partidas com a camisa do clube londrino. Em toda a sua carreira, atuou vinte e sete vezes pelo Chelsea, marcando dois gols no total.