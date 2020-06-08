Figueirense vai lançar documentário no aniversário de 99 anos

A semana começou repleta de expectativa para o torcedor do Figueirense. Na próxima sexta-feira, o clube chega a marca dos 99 anos de vida e a diretoria prepara algumas ações para comemorar a data.E MAIS:Atleta faz alerta para que companheiros mantenham saúde mental em dia na paradaValdivia assume papel de protagonista no AvaíTime da elite mexicana tem sete infectados por coronavírusA principal notícia é o documentário do Figueirense. Com o nome ‘Resgatando a Raíz’, o departamento de comunicação traz mensagens de grandes personalidades, como, por exemplo, ídolos e ex-jogadores que ajudaram a construir a história do clube.