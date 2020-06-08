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futebol

Figueirense vai lançar documentário no aniversário de 99 anos

Clube comemora mais um ano de vida na próxima sexta-feira e promete diversas ações ao torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 19:34

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:34

Crédito: Divulgação/Figueirense
A semana começou repleta de expectativa para o torcedor do Figueirense. Na próxima sexta-feira, o clube chega a marca dos 99 anos de vida e a diretoria prepara algumas ações para comemorar a data.E MAIS:Atleta faz alerta para que companheiros mantenham saúde mental em dia na paradaValdivia assume papel de protagonista no AvaíTime da elite mexicana tem sete infectados por coronavírusA principal notícia é o documentário do Figueirense. Com o nome ‘Resgatando a Raíz’, o departamento de comunicação traz mensagens de grandes personalidades, como, por exemplo, ídolos e ex-jogadores que ajudaram a construir a história do clube.
O aniversário do Figueira é aguardado pela torcida, já que na temporada passada o time passou por diversos momentos negativos, que por muito pouco não sacramentou a sua queda para a Série C.
Nesta temporada, com um planejamento mais organizado, o Figueirense melhorou dentro e fora das quatro linhas e está no mata-mata do Catarinense. E MAIS:

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