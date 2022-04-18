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Figueiredo projeta sequência do Vasco na Série B do Brasileirão: 'Sabemos que não vai ser nada fácil'

Atacante, contudo, demonstrou confiança no trabalho para o Vasco alcançar o objetivo de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada...
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Publicado em 

18 abr 2022 às 17:06

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:06

Titular do Vasco no empate em 1 a 1 com o CRB, no último sábado, o atacante Figueiredo usou as redes sociais para demonstrar confiança no trabalho da equipe visando a temporada de 2022. Com dois empates nas duas primeiras rodadas da Série B do Brasileirão, o Cruz-Maltino não está na zona de acesso para voltar à elite do futebol nacional em 2023, que é o objetivo do grupo.- Só o início de uma longa jornada. Sabemos que não vai ser nada fácil mas vamos dar nosso máximo pra conquistar nosso objetivo! - publicou o atacante.Veja a classificação completa e as próximas rodadas da Série B do Brasileirão!Atrás da primeira vitória na Série B de 2022, o Vasco visita a Chapecoense na próxima sexta-feira, dia 22. A partida será na Arena Condá às 21h30.
Crédito: FigueiredoemaçãopeloVascocontraoCRB(Foto:DanielRamalho/CRB

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