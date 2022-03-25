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Figueiredo garante empenho do Vasco na Série B: 'A equipe que briga, luta mais tem grande possibilidade'

Embora jovem, o atacante fala com a consciência de quem participou da campanha do Cruz-Maltino na edição do ano passado da competição. Ele vê a equipe se fortalecendo...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 17:32

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:32

Mesmo os mais jovens já entenderam que a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. No caso do Vasco, o técnico Zé Ricardo vai disputar a competição pela primeira vez, mas há jogadores que estavam no elenco do ano passado, como o atacante Figueiredo, recém-promovido de vez ao time profissional. E existe um consenso do que a equipe precisará fazer para conquistar o acesso.- Temos que manter esse nível de competitividade porque, na Série B, sabemos que tem muita. A equipe que briga, luta mais tem grande possibilidade de sair com a vitória. Lógico que tem que ter o tático, o técnico, mas vamos lutar bastante para buscar esse acesso - garante Figueiredo.
A Série B vai começar em duas semanas, e o Cruz-Maltino montou uma espinha dorsal durante os três primeiros meses deste ano. Novas contratações estão a caminho, e o atacante de 20 anos projeta evolução do time até a estreia, contra o Vila Nova.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Acredito muito que a equipe vai ficar muito forte para a Série B. Vamos conseguir esse acesso que é tão esperado por todos nós e as coisas vão dar certo - projeta.
Crédito: Figueiredoé,atualmente,opçãoparaocomandodeataqueeparaaponta(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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