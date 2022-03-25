Figueiredo garante empenho do Vasco na Série B: 'A equipe que briga, luta mais tem grande possibilidade'

Mesmo os mais jovens já entenderam que a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. No caso do Vasco, o técnico Zé Ricardo vai disputar a competição pela primeira vez, mas há jogadores que estavam no elenco do ano passado, como o atacante Figueiredo, recém-promovido de vez ao time profissional. E existe um consenso do que a equipe precisará fazer para conquistar o acesso.- Temos que manter esse nível de competitividade porque, na Série B, sabemos que tem muita. A equipe que briga, luta mais tem grande possibilidade de sair com a vitória. Lógico que tem que ter o tático, o técnico, mas vamos lutar bastante para buscar esse acesso - garante Figueiredo.