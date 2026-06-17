'Surreal': casal britânico em iate descreve susto com tiros de advertência de navio de guerra russo

Jane e Alan Kelvey tiveram um incidente com um navio de guerra russo no Canal da Mancha Crédito: Jane e Alan Kelvey

Um casal britânico aposentado, que estava em um iate no Canal da Mancha, contou à BBC que viveu uma experiência "surreal" depois que um navio de guerra russo disparou tiros de advertência nas proximidades.

Jane e Alan Kelvey navegavam a 37 quilômetros do litoral da Ilha de Wight quando se aproximaram da fragata russa Admiral Grigorovich.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou como "imprudentes" os tiros disparados na direção do iate britânico. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que se tratou de um "incidente isolado".

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o iate fazia uma "aproximação perigosa" em direção ao navio de guerra, mas o casal disse que "definitivamente não estava em rota de colisão".

O incidente ocorreu na manhã de terça-feira (16/06).

"[O navio de guerra] fez cinco sinais com a buzina, o que significa 'vocês nos viram?'", disse Jane Kelvey à BBC.

"Imediatamente viramos dois graus a bombordo para que eles pudessem ver que havíamos feito uma mudança deliberada de rumo, o que significava que os tínhamos visto."

"Então, cerca de um minuto depois, eles deram mais cinco toques de buzina, imediatamente seguidos por quatro a cinco disparos de armas."

"Isso não foi direcionado a nós — foi tiro de advertência para o alto, acreditamos."

Navios de guerra russos passam com frequência por águas internacionais no Canal da Mancha, que não fazem parte das águas territoriais do Reino Unido e da França. Os navios são rotineiramente monitorados por embarcações da Marinha Real britânica.

Em um comunicado na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a tripulação do Admiral Grigorovich disparou com rifles próximo ao iate após várias tentativas de contatá-lo por rádio e lançar sinalizadores de advertência. O governo russo disse também que seus marinheiros agiram em "estrita conformidade com os regulamentos internacionais de navegação".

Starmer disse à BBC que o incidente "não deveria ter acontecido" e expressou solidariedade ao casal, que, segundo ele, deve ter ficado "apavorado".

"O que aconteceu no Canal foi profundamente preocupante. Foi imprudente."

Jane e Alan Kelvey deram entrevista à BBC sobre o incidente Crédito: BBC

Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico disse à BBC: “Após tentativas de contatar uma embarcação britânica no Canal, o Grigorovich disparou tiros de advertência."

“Esse tiros não foram dirigidos à embarcação; foram uma tentativa de evitar uma possível colisão.”

Jane disse que o iate, o Bright Future, "definitivamente não estava em rota de colisão".

"Para nós, não era um incidente até que os disparos começaram", afirmou.

Ela classificou os disparos como "completamente desnecessários" e disse ter relatado o incidente como um risco à navegação "porque é isso que se deve fazer".

O incidente ocorreu a cerca de 37 quilômetros ao sul da Ilha de Wight, fora das águas territoriais do Reino Unido.

Autoridades britânicas disseram ter recebido relatos dos ocupantes do iate na manhã de terça-feira de que um navio russo havia disparado tiros de advertência a cerca de 457 metros de distância — uma distância relativamente próxima pelos padrões de navegação marítima.

A BBC apurou que o iate havia flutuado à deriva em direção ao navio de guerra em meio à neblina, após partir do Reino Unido.

Autoridades britânicas acreditam que a Admiral Grigorovich tentava sinalizar que a fragata estava à deriva, e não sob propulsão própria, o que a tornava menos manobrável — possivelmente levando a tripulação a avaliar que havia maior risco de colisão.

Um bote do HMS Tyne, um navio de patrulha britânico, foi enviado ao iate para recolher detalhes do incidente e verificar a segurança da tripulação.

O casal disse à BBC que não ficou com medo. Jane brincou que apenas se abaixou e colocou o capuz sobre a cabeça "para se proteger", enquanto o marido continuou guiando a embarcação.

O incidente ocorre dias depois de militares da Marinha britânicos interceptarem um petroleiro da chamada frota fantasma russa que transportava petróleo sob sanções pelo Canal — a primeira operação desse tipo realizada pelas Forças Armadas britânicas.

O Ministério da Defesa disse que os disparos não estavam ligados à apreensão do petroleiro no domingo.

A fragata Admiral Grigorovich estava sendo acompanhada à distância pelo HMS Mersey no que a Marinha Real descreveu como uma "operação de rotina".

Na semana passada, uma fonte da aliança militar Otan disse à BBC que o Admiral Grigorovich tinha sido instruído por Moscou a escoltar embarcações da frota fantasma pelo Canal.

A fragata teria operado na área por algum tempo e vinha sendo reabastecida repetidamente por uma embarcação de reparo.

Jane e Alan Kelvey são fotografados navegando no iate Bright Future ao lado de vários membros da tripulação Crédito: Jane and Alan Kelvey

Imagens de satélite analisadas pela BBC mostraram a embarcação de reparo, o PM-82, operando entre o Canal da Mancha e o Mar do Norte nos últimos meses.

Autoridades da Otan acreditam que o PM-82 forneceu comida, água e outros suprimentos ao Admiral Grigorovich, permitindo que permanecesse no mar por longos períodos e conduzisse navios russos pelo Canal.

Em abril, a fragata teria escoltado seis embarcações da frota fantasma pela região, enquanto era monitorada pela Marinha Real.

A Marinha Real já havia afirmado que o Admiral Grigorovich escoltava navios de bandeira russa em trânsito entre o Atlântico, o Mediterrâneo e o Báltico, incluindo um submarino e cerca de seis embarcações mercantes e de apoio.

O ex-ministro britânico de Defesa Ben Wallace disse à BBC que o incidente foi "uma postura muito agressiva", dado que o iate estava a 450 metros de distância e era muito menor que o navio de guerra.

"Eles teriam entendido que aquilo não resultaria em uma colisão", disse.

Wallace observou que isso ocorreu em um momento de tensão elevada entre o Reino Unido e a Rússia, incluindo a revelação de que a Rússia estava por trás de uma série de incêndios criminosos visando propriedades ligadas a Keir Starmer.

Ele afirmou que acredita se tratar de mais um caso de "intimidação russa" e também criticou o baixo nível de gastos com defesa do Reino Unido, dizendo que o fato de o navio de guerra estar no Canal mostra que a Rússia "não é dissuadida por nós".

James Parkin, ex-vice-almirante da Marinha Real, disse à BBC que o uso da força armada é um último recurso, reservado apenas à autodefesa.

Ele afirmou que a apreensão do petroleiro no fim de semana foi um "grande constrangimento" para Moscou, dado que "há um navio da Marinha da Rússia no Canal da Mancha que está lá justamente para impedir esse tipo de coisa".

Mas acrescentou que não ficaria surpreso se o incidente de terça-feira "tivesse sido um erro de cálculo, em vez de um ato deliberado para disparar contra um iate britânico muito próximo das águas britânicas".

Reportagem adicional de Matt Murphy e Tabby Wilson, da BBC Verify.