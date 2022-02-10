Fifa proíbe Palmeiras de usar nova camisa branca em final do Mundial

A Fifa proibiu o Palmeiras de usar sua nova camisa branca, lançada pela Puma no dia do embarque da equipe para Abu Dhabi, no Mundial de Clubes. Caso tenha de usar seu segundo uniforme diante do Chelsea, na final da competição que acontecerá no sábado (12), às 13h30 (de Brasília), o Verdão vai ter que vestir o modelo do ano passado.A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo portal UOL e foi confirmada ao LANCE! pelo clube.

O motivo do veto é o fato da nova camisa branca do Palmeiras trazer a frase 'por um futuro mais verde' estampada em toda a sua frente. A mensagem faz parte de uma campanha do clube para se engajar em causas sociais.

O problema é que a entidade máxima o futebol proíbe que clubes e seleções estampem frases e lemas em seus uniformes nas competições que organiza. Seria uma forma de evitar incidentes diplomáticos e não misturar esporte com política ou religião.

A reportagem apurou que o Verdão tentou justificar à Fifa que a mensagem não faz alusão à temas sensíveis e pediu a liberação da peça, mas não adiantou.

Ainda não foi revelado se o Palmeiras jogará com a primeira ou segunda camisa diante dos ingleses. A definição deve acontecer nesta sexta-feira (11).