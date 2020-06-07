Fifa parabeniza Cássio pelos 33 anos e lembra atuação na final do Mundial

Crédito: Kazuhiro Nogi/AFP

Após o Corinthians dedicar homenagens a Cássio pelo seu aniversário de 33 anos, neste sábado, foi a vez da Fifa celebrar mais uma primavera do goleiro. E para isso, lembrou da atuação do ídolo na final do Mundial de Clubes, em 2012, quando o Timão bateu o Chelsea, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.

Naquele dia, Cássio foi eleito o melhor em campo no jogo e ainda recebeu a Bola de Ouro, como melhor jogador do torneio. Foram várias as defesas que garantiram o segundo título mundial do Corinthians, mas aquela que ficou marcada foi a do chute de Moses, que o arqueiro se esticou todo para desviar.

Com imagens dos melhores momentos daquele duelo em 16 de dezembro de 2012, a Fifa homenageou o goleiro corintiano e mostrou o tamanho de seu feito para a história do futebol mundial e, principalmente, do clube. Confira o post da entidade em seu perfil oficial no Twitter, na tarde deste sábado.He won the Golden Ball at the 2012 #ClubWC as he helped lead @Corinthians to the title ?