Fifa parabeniza Cássio pelos 33 anos e lembra atuação na final do Mundial

Após o Corinthians dedicar homenagens a Cássio pelo seu aniversário de 33 anos, neste sábado, foi a vez da Fifa celebrar mais uma primavera do goleiro. E para isso, lembrou da atuação do ídolo na final do Mundial de Clubes, em 2012, quando o Timão bateu o Chelsea, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.
Naquele dia, Cássio foi eleito o melhor em campo no jogo e ainda recebeu a Bola de Ouro, como melhor jogador do torneio. Foram várias as defesas que garantiram o segundo título mundial do Corinthians, mas aquela que ficou marcada foi a do chute de Moses, que o arqueiro se esticou todo para desviar.
Com imagens dos melhores momentos daquele duelo em 16 de dezembro de 2012, a Fifa homenageou o goleiro corintiano e mostrou o tamanho de seu feito para a história do futebol mundial e, principalmente, do clube. Confira o post da entidade em seu perfil oficial no Twitter, na tarde deste sábado.He won the Golden Ball at the 2012 #ClubWC as he helped lead @Corinthians to the title ?
Feliz Aniversário, Cassio! ? pic.twitter.com/Ysiaih99fH— FIFA.com (@FIFAcom) June 6, 2020 E as homenagens não pararam por aí. Em casa, Cássio foi presentado com uma surpresa temática, organizada por sua esposa Janara Sackl e divulgada nas redes sociais. Tratou-se de uma festa baseada nas cores do New York Giants, time da NFL, liga de futebol americano, e nos detalhes típicos do esporte. Com direito a cenário, decoração no chão e bolo. Veja as fotos no post abaixo: Ver essa foto no Instagram Feliz aniversário, meu amor! Que Deus continue abençoando tua vida e realizando todos os desejos do teu coração. Te amo!!! ❤️?? #GoGiants Uma publicação compartilhada por JANARA SACKL (@janarasackl) em 6 de Jun, 2020 às 10:50 PDT E MAIS:Tour da Arena Corinthians: 2,5 mil visitantes garantidos na reaberturaCássio faz 33 anos e Corinthians presta homenagem ao ídolo nas redesEntenda por que a saída de Love abre caminho para a volta de JôFormado na base do Corinthians, jogador cria projeto nas redes sociaisVagner Love rescinde contrato e deixa o Corinthians rumo à RússiaPerto do Timão, Jô foi artilheiro no Japão e não atua desde dezembro E MAIS: