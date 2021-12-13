Fifa lembra título do Flamengo em 1981 e posta trecho de música da torcida rubro-negra em inglês

A Fifa não esqueceu do aniversário de 40 anos do Mundial conquistado pelo Flamengo, no Japão. Através de uma postagem nas redes sociais, a entidade máxima do futebol ainda escreveu o trecho da música "Em dezembro de 81", cantada frequentemente pela Nação no estádios, em inglês. Veja abaixo:> Exclusivo: Zico escreve carta ao L!: "Revivendo o Mundial 40 anos depois"- 'In December of ’81, you ran circles around the English. 3-0 against Liverpool, went down in history..' (em português, a letra é "Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool ficou marcado na história. Depois de bater o Cobreloa-CHI no terceiro jogo da final da Libertadores, o Flamengo garantiu vaga para disputar a decisão do Mundial contra o Liverpool. Assim, com gols de Nunes (2) e Adílio, o Rubro-Negro Carioca, no Estádio Nacional de Tóquio, garantiu o título mais importante da sua história.