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Fifa divulga nova tabela do Mundial de Clubes de 2020; Santos ou Palmeiras estreiam no dia 7

Tabela será sorteada nesta terça-feira, mas cronograma de jogos e estádios foram alterados...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 10:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação/Fifa
A Fifa anunciou que realizou modificações aos cronogramas de jogos do Mundial de Clubes de 2020, disputado em fevereiro deste ano, no Catar. Os estádios confirmados são o Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan, e o Education City, de Doha.
O Khalifa International, que receberia duas partidas, foi retirado do cronograma após desistência do Auckland City, devido à pandemia do coronavírus. O campeão da Libertadores (Santos ou Palmeiras) entrará em campo no dia 7 de fevereiro, no Education City, que também será o palco da final, realizada no dia 11.
O sorteio da tabela será feito nesta terça-feira, na sede da Fifa, na Suíça. Os times confirmados no torneio são: Al-Duhail (Catar), Al Ahly (Egito); Bayern de Munique (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) Tigres (México) e o vencedor da Libertadores (Brasil).

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