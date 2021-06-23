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futebol

Fifa deve indenizar o Barcelona por conta de lesão de Dembélé

Atacante será operado e ficará cerca de quatro meses longe dos gramados por conta de um problema no tendão do joelho direito...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 10:20

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:20

Crédito: Dembélé se contundiu em partida contra a Hungria pela Eurocopa (TIBOR ILLYES / POOL / AFP
O Barcelona deve ser indenizado pela Fifa por conta da lesão sofrida por Dembélé na partida entre França e Hungria pela Eurocopa. Segundo o Programa de Proteção da entidade, há uma compensação de pouco mais de 20 mil euros (R$ 119 mil) por dia para uma equipe que tenha perdido um jogador em atividade por sua seleção.A norma especifica que para um clube ter direito a esse benefício, o atleta deve ficar afastado por no mínimo 28 dias, momento em que a indenização começará a ser paga. Além disso, a equipe deve denunciar a gravidade da lesão para a Fifa.
> Veja a tabela da Eurocopa
Nesta segunda-feira, Dembélé será operado na Finlândia para tratar do problema sofrido na segunda rodada da Eurocopa e ficará afastado dos gramados pro quatro meses. O atleta, que havia entrado no segundo tempo da partida contra a Hungria, ficou em campo apenas 30 minutos antes de se substituído aos 42 minutos.
Esta é a terceira vez que o francês irá passar pela mesa de cirurgia como jogador do Barcelona. Entre 2017 e 2019, o atacante passou por problemas musculares graves e somente na última temporada conseguiu ter mais sequência.

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