Fifa deve indenizar o Barcelona por conta de lesão de Dembélé

O Barcelona deve ser indenizado pela Fifa por conta da lesão sofrida por Dembélé na partida entre França e Hungria pela Eurocopa. Segundo o Programa de Proteção da entidade, há uma compensação de pouco mais de 20 mil euros (R$ 119 mil) por dia para uma equipe que tenha perdido um jogador em atividade por sua seleção.A norma especifica que para um clube ter direito a esse benefício, o atleta deve ficar afastado por no mínimo 28 dias, momento em que a indenização começará a ser paga. Além disso, a equipe deve denunciar a gravidade da lesão para a Fifa.