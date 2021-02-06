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futebol

Fifa define arbitragem de Palmeiras x Tigres-MEX com holandês no comando do apito

O Verdão joga nesse domingo (7) pela vaga na final do Mundial
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LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 13:00

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Crédito: Divulgação/Fifa
O árbitro holandês Danny Makkelie foi escolhido pela Fifa para apitar o duelo entre Palmeiras x Tigres-MEX, válido pela semifinal do Mundial de Clubes.Mario Diks e Hessel Steegstra, também de nacionalidade holandesa, serão os auxiliares, enquanto o quarto árbitro será o camaronês Maguette Ndiaye. A equipe do VAR será comandada por Kevin Blom, mais um árbitro dos Países Baixos.>> Confira classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
Danny Makkelie tem 38 anos e tornou-se árbitro Fifa em 2011. Ele é, constantemente, escalado para jogos do Campeonato Holandês e possui algumas aparições em jogos da Champions League.
O confronto entre Palmeiras x Tigres-MEX acontece neste domingo (7), às 15h, no Estádio Education City, em Doha, no Qatar.

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