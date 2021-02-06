Fifa define arbitragem de Palmeiras x Tigres-MEX com holandês no comando do apito

O árbitro holandês Danny Makkelie foi escolhido pela Fifa para apitar o duelo entre Palmeiras x Tigres-MEX, válido pela semifinal do Mundial de Clubes.Mario Diks e Hessel Steegstra, também de nacionalidade holandesa, serão os auxiliares, enquanto o quarto árbitro será o camaronês Maguette Ndiaye. A equipe do VAR será comandada por Kevin Blom, mais um árbitro dos Países Baixos.>> Confira classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos