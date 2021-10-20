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futebol

Fifa confirma Mundial de Clubes 2021 nos Emirados Árabes

Torneio seria realizado no Japão, mas país asiático desistiu de sediar a competição. Data não foi confirmada ainda, mas o mais provável é que seja no mês de fevereiro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 13:56

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:56

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
A Fifa confirmou nesta quarta-feira que o Mundial de Clubes de 2021 será disputado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. A data da competição, entretanto, ainda não foi definida, mas o mais provável é que seja realizada no mês de fevereiro de 2022.O torneio interessa diretamente a Palmeiras e Flamengo, que farão a final da Libertadores no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O campeão sul-americano estará na competição da Fifa. O time paulista, inclusive, é o atual campeão continental e esteve na última edição do Mundial, vencida pelo Bayern de Munique.
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Inicialmente, o Japão receberia a competição, mas o país asiático desistiu do torneio por conta da pandemia da Covid-19. Sem poder contar com público, assim como foi nas Olimpíadas e Paralimpíadas, a Associação Japonesa de Futebol (JFA) informou à Fifa que não tinha condições de abrigar a competição.
Com a desistência dos japoneses, o Rio de Janeiro, de maneira extraoficial, chegou a se candidatar para sediar o torneio, mas a entidade máxima do futebol descartou o Brasil. Sede da Copa do Mundo de 2010, a África do Sul também foi uma possibilidade.
Esta será a quinta vez que os Emirados Árabes receberão a competição. O país foi a sede do torneio em 2009, 2010, 2017 e 2018. O Barcelona venceu na primeira oportunidade, a Inter de Milão foi campeã no ano seguinte e o Real Madrid conquistou o título nas últimas duas oportunidades no Oriente Médio.
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De acordo com informações do "ge", brasileiros que estiverem vacinados contra a Covid-19 poderão viajar aos Emirados Árabes para acompanhar a competição.

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