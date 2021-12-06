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FIFA avisa que Palmeiras poderá inscrever futuros reforços no Mundial de Clubes

CBF e Verdão se uniram para consultar a entidade e ouviram que o clube não terá problemas com novas inscrições...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 15:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:00

O Palmeiras poderá inscrever eventuais contratações para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. A informação é do repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports.
Presidente do River Plate fala sobre Gallardo, Carvalhal comenta interesse do Flamengo, Dortmund define substituto de Haaland… O fim de semana do Mercado!
Após consultas oficiais feitas tanto pelo Verdão quanto pela CBF sobre o assunto, a FIFA garantiu, em conversa informal, que deseja os melhores times possíveis no torneio e, portanto, não impediria a inscrição de novos reforços.
A janela de transferências internacionais da CBF começaria somente no dia 1º de fevereiro, o que impossibilitaria a regularização de novos reforços para o Mundial. No entanto, a entidade deve antecipar a data com o aval da FIFA. A lista de atletas inscritos deve ser enviada até o dia 24 de janeiro.
Veja a tabela completa do BrasileirãoCaso a flexibilização da janela internacional não fosse autorizada, somente Chelsea, Al-Ahly e Al-Hilal não seriam prejudicados com a impossibilidade de utilização de contratações.
O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 8 de fevereiro, enfrentando o vencedor do duelo entre Monterrey e Al-Ahly, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Enquanto isso, com os titulares já de férias para 2022, o o time palestrino volta a campo nesta segunda-feira (06), contra o Athletico-PR às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada.
Crédito: AequipedoPalmeirasnoMundialdeClubesde2020(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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