FIFA avisa que Palmeiras poderá inscrever futuros reforços no Mundial de Clubes

O Palmeiras poderá inscrever eventuais contratações para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. A informação é do repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports.

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Após consultas oficiais feitas tanto pelo Verdão quanto pela CBF sobre o assunto, a FIFA garantiu, em conversa informal, que deseja os melhores times possíveis no torneio e, portanto, não impediria a inscrição de novos reforços.

A janela de transferências internacionais da CBF começaria somente no dia 1º de fevereiro, o que impossibilitaria a regularização de novos reforços para o Mundial. No entanto, a entidade deve antecipar a data com o aval da FIFA. A lista de atletas inscritos deve ser enviada até o dia 24 de janeiro.

Veja a tabela completa do BrasileirãoCaso a flexibilização da janela internacional não fosse autorizada, somente Chelsea, Al-Ahly e Al-Hilal não seriam prejudicados com a impossibilidade de utilização de contratações.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 8 de fevereiro, enfrentando o vencedor do duelo entre Monterrey e Al-Ahly, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

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Enquanto isso, com os titulares já de férias para 2022, o o time palestrino volta a campo nesta segunda-feira (06), contra o Athletico-PR às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada.