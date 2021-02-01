Fifa adere à campanha da OMS por "acesso justo às vacinas"

Gianni Infantino, presidente da Fifa Crédito: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou participação na campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) por "acesso justo às vacinas, tratamentos e diagnósticos para a Covid-19" . O presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o ex-atacante do Liverpool e da Inglaterra Michael Owen estiveram em uma entrevista coletiva da OMS nesta segunda-feira (1º) para lançar a campanha de conscientização.

"Todos nós temos que fazer a nossa parte na batalha contra o [novo] coronavírus. Também pedimos à comunidade internacional que atue em conjunto para garantir igualdade de condições em relação ao acesso a vacinas, tratamentos e testes de diagnóstico em todo o mundo", disse Infantino.

A Fifa lançará sua campanha durante o Mundial de Clubes deste mês em Doha (Catar) com uma série de vídeos promocionais com jogadores e técnicos do torneio. Owen é um dos ex-jogadores que se juntará à campanha.

"É importante que o futebol permaneça em sintonia com a sociedade e desempenhe um papel importante no tratamento de questões que afetam a todos", afirmou.