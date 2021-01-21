Fifa publica nota ameaçando clubes e jogadores em uma possível Superliga Europeia

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A Fifa publicou um comunicado oficial nesta quinta-feira que ameaçava jogadores e clubes que jogassem em uma eventual Superliga Europeia. Com o apoio de todas as confederações continentais, a entidade máxima do futebol garantiu que nenhum jogador de uma Superliga poderá jogar em competições organizadas pela FIFA ou outras organizações.

Veja a tabela do InglêsEm uma verdadeira declaração de guerra, a Fifa partiu para o ataque contra uma possível criação de uma Superliga Europeia, um sonho de grande clubes europeus, que buscam cada vez mais dinheiro. Tal competição acabaria com a Champions League e diminuiria muito o interesse nos campeonatos e copas nacionais.

- De acordo com os estatutos da Fifa e das confederações, todas as competições devem ser organizadas ou reconhecidas pelo órgão competente em seu respectivo nível, pela Fifa em nível global e pelas confederações em nível continental. Nesse sentido, as confederações reconhecem a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em seu formato atual e novo, como a única competição mundial de clubes, enquanto a Fifa reconhece as competições de clubes organizadas pelas confederações como as únicas competições continentais de clubes - diz parte do comunicado.