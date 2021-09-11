Fieldependência? Desempenho do Corinthians em casa cai drasticamente sem os torcedores

Crédito: Ale Cabral/AGIF

O Corinthians é um dos times que mais tem sentido a ausência dos torcedores no estádio, algo que tem acontecido desde o ano passado, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na última terça-feira (7), o Timão registrou o seu pior turno na história do Brasileirão desde que a sua arena foi inaugurada, em 2014. Em nove partidas disputadas pelo clube em Itaquera, o Time do Povo venceu apenas duas e registra um aproveitamento de 33,33% apenas.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO primeiro jogo sem torcedores no estádio, por conta do surto de Covid-19, foi antes mesmo da paralisação do futebol, em um empate em 1 a 1 do Timão com o Ituano, em março do ano passado, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, o Time do Povo tem registrado números muito inferiores em seu retrospecto na Neo Química Arena, em relação ao tempo com torcida.

Com a ausência de torcedores desde o início da pandemia, o Corinthians fez 45 jogos, com 18 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 51,1%.

Esse retrospecto salta para 70% quando falamos dos jogos com torcida na Neo Química Arena. antes do período pandêmico.

Em 199 partidas pré-pandemia, foram 123 triunfos, 23 reveses e 53 empates.