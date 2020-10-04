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'Fica o gostinho de que podíamos sair com a vitória', diz Muriel sobre o empate do Flu com o Bota

Camisa 1 reconhece que clássico foi muito disputado e volta suas atenções para sequência do Tricolor das Laranjeiras na competição: 'Não podemos nos lamentar'...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 17:51

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:51

Crédito: Com uniforme rosa, goleiro do Tricolor participou de ação de marketing do Tricolor na campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama (Vitor Silva / Botafogo
O goleiro Muriel admitiu que a sensação no Fluminense foi de frustração no Estádio Nilton Santos. Em depoimento divulgado pela assessoria do clube, o camisa 1 ressaltou a dedicação no empate em 1 a 1 com o Botafogo, mas frisou.
- Não conseguimos o resultado que gostaríamos, mas lutamos por ela do início ao fim. Saímos na frente e fica o gostinho de que podíamos ter conseguido os três pontos - e emendou:
- Foi um jogo muito difícil, no qual a gente batalhou até o final. Agora não podemos nos lamentar, pois teremos uma nova decisão pela frente - completou.
O goleiro também falou sobre o fato de ter usado um uniforme rosa, em referência à campanha do Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre os riscos do câncer de mama.
- Fico feliz em representar este mês do combate ao câncer de mama. Quero mandar um grande beijo às mulheres que estão nesta luta. Que Deus abençoe todas elas. Fica a nossa homenagem e que a gente possa combater esta doença - disse.
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Goiás, na Serrinha.

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