FGF muda horário do jogo entre Internacional e Caxias

Crédito: Divulgação/Internacional

O Internacional foi pego de surpresa na véspera do confronto com o Caxias pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. A FGF anunciou mudanças no horário e o duelo será realizado a partir das 22h (Horário de Brasília), no Beira-Rio.

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Antes da alteração, Internacional e Caxias se enfrentariam na quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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