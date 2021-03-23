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FGF muda horário do jogo entre Internacional e Caxias

Duelo entre Colorado e Grená será a partir das 22h (Horário de Brasília), no Beira-Rio...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:59
Crédito: Divulgação/Internacional
O Internacional foi pego de surpresa na véspera do confronto com o Caxias pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. A FGF anunciou mudanças no horário e o duelo será realizado a partir das 22h (Horário de Brasília), no Beira-Rio.
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Antes da alteração, Internacional e Caxias se enfrentariam na quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).
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Com 10 pontos conquistados, o Inter divide a liderança do Gauchão com o Grêmio. O Tricolor leva vantagem no saldo de gols (7 a 3).

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