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Festa, insatisfação, deboche e xingamentos a Renato: como foi a volta das duas torcidas no Fla-Flu

Lado tricolor saiu mais feliz do Maracanã e exaltou Xerém, além de ironizar o treinador rival; rubro-negros demonstraram pouca paciência com erros...
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Publicado em 

23 out 2021 às 23:03

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 23:03

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19, o Maracanã voltou a receber duas torcidas na noite deste sábado, para o clássico entre Fluminense e Flamengo. Melhor para o Tricolor, que foi bem e venceu por 3 a 1 com gols de John Kennedy, duas vezes, e Abel Hernández. Renê descontou. Nas arquibancadas, os dois lados fizeram festa e regeram a partida, que terminou com comemoração pelo lado Sul. Foram 10.029 presentes e 9.099 pagantes. Do lado de fora, o movimento foi tranquilo dos dois lados. As maiores aglomerações se formaram à medida que o início da partida ficou próximo, com torcedores se juntando nas ruas próximas às entradas. Já dentro, o público aqueceu o jogo cantando, mas também ficou próximo nos setores Norte, Sul e Maracanã Mais, com pouco distanciamento, algo que tem sido comum mesmo na pandemia.
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​As duas torcidas começaram animadas, mas foi a do Flu quem teve mais motivos para comemorar. Se já cantavam alto antes, após o gol de John Kennedy os tricolores subiram o som. Entre exaltações a Xerém e as músicas tradicionais de arquibancada, além das provocações ao rival, o lado do Fluminense apoiou ao longo dos 90 minutos. No fim, aproveitou para debochar de Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, cantando que ele é tricolor. Pelo lado rubro-negro o que se viu foi insatisfação com os muitos erros da equipe ao longo da partida. Se um lado gritava a cada dividida ganha, o outro reclamava dos lances perdidos e da pouca criatividade. No início do segundo tempo, os cantos de "vamos virar, Mengo" ajudaram a empolgar o Flamengo, que foi para cima. No entanto, com o gol tricolor, as vaias a Renê, que acabou fazendo o gol do Fla, e os xingamentos a Renato Gaúcho só aumentaram à medida que o jogo se encaminhava para o fim. Houve apoio, mas também protestos. Vale lembrar que 20 mil ingressos foram colocados à venda para o Fla-Flu. A carga menor tem sido comum em partidas com mando do Fluminense, que faz desta forma para reduzir os gastos com a operação do Maracanã. Este foi só o terceiro jogo do Flu que teve a presença do público e a primeira vitória após uma derrota e um empate.
Com o resultado, o Flu vai a 39 pontos na oitava posição e faz jogo atrasado com o Santos na próxima quarta-feira, às 19h. No mesmo dia o Fla decide a semifinal da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, no Maracanã, às 21h30. O Rubro-Negro é o terceiro, ultrapassado pelo Fortaleza, com 46 a 48 pontos. O Galo tem 56.

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